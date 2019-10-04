Внезапно умер известный футболист: ему был 31 год

Внезапно умер известный футболист Айзек Промис. Сердце экс-игрока сборной Нигерии, в составе которой он становился серебряным призером Олимпийских Игр 2008, остановилось 2 октября.

Как сообщает западная пресса, 31-летний Айзек Промис скончался от сердечного приступа в Техасе. Последним его клубом был американский "Остин Боулд", куда футболист перешел лишь в этом году.

Айзек Промис (фото: instagram.com/forzabalkes)

Биография Айзека Промиса

Промис родился в декабре 1987 года в нигерийском городе Зариа. С ранник лет он увлекался футболом, играл за клуб второго дивизиона "Грейс Интернешнл".

Со временем своей успешной игрой Айзек привлек внимание со стороны нескольких крупных футбольных клубов в Европе, и даже прошел просмотр в "Манчестер Юнайтед".

Айзек Промис (фото: instagram.com/unutulmaz_futbolcular)

Также Промис был на просмотре в голландском гранде "Фейеноорде". Через некоторое время футболист подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги "Генчлербирлиги".

Позже игрок защищал цвета таких команд, как "Трабзонспор", "Антальяспор", "Аль-Ахли", "Карабюкспор" и "Джорджия Революшн".

Айзек Промис (фото: instagram.com/gbirligimuzesi)