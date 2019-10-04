Раптово помер відомий футболіст: йому був 31 рік

Раптово помер відомий футболіст Айзек Проміс. Серце екс-гравця збірної Нігерії, у складі якої він ставав срібним призером Олімпійських Ігор 2008, зупинилося 2 жовтня.

Як повідомляє західна преса, 31-річний Айзек Проміс помер від серцевого нападу в Техасі. Останнім його клубом був американський "Остін Боулд", куди футболіст перейшов лише в цьому році.

Айзек Проміс (фото: instagram.com/forzabalkes)

Біографія Айзека Проміса

Проміс народився в грудні 1987 року в нігерійському місті Заріа. З ранник років він захоплювався футболом, грав за клуб другого дивізіону "Грейс Інтернешнл".

Згодом своєю успішною грою Айзек привернув увагу з боку декількох великих футбольних клубів в Європі, і навіть пройшов перегляд у "Манчестер Юнайтед".

Айзек Проміс (фото: instagram.com/unutulmaz_futbolcular)

Також Проміс був на перегляді в голландському гранді "Феєноорд". Через деякий час футболіст підписав контракт з клубом турецької Суперліги "Генчлербірлігі".

Пізніше гравець захищав кольори таких команд, як "Трабзонспор", "Антальяспор", "Аль-Ахлі", "Карабюкспор" і "Джорджія Революшн".

Айзек Проміс (фото: instagram.com/gbirligimuzesi)