Умер известный украинский художник-карикатурист

Леонид Гамольский умер - биография художника и причина смерти (фото: torange.biz)

Скончался художник, рисовавший шаржи на известных политиков

Умер Леонид Владимирович Гамольский - известный украинский художник, прославившийся шаржами на политиков. Он скончался понедельник, 30 сентября, передает редактор днепровской газеты "Горожанин" Виталий Теплов в своем Facebook.

"Только что умер Леонид Владимирович Гамольский. Целая эпоха умерла", - написал Теплов.

Леонид Гамольский умер - биография художника и причина смерти (скриншот: facebook.com/vitaliy.teplov)

Похоронят Леонида Владимировича в среду, 2 октября.

Леонид Вадимирович Гамольский закончил Днепропетровское художественное училище, но своим основным занятием избрал журналистику. Много лет работал редактором областной газеты "Зоря", ответственным секретарем газеты "Днепр вечерний". К занятию живописью вернулся после почти сорокалетнего (!) перерыва, в начале 2000-ых. Его персональные выставки регулярно проводились в галереях нашей страны. Произведения Леонида Гамольского украсили многие музеи Украины, а также находятся в частных собраниях Италии и Германии, Канады и Норвегии, Израиля и Польши, России и США.

Леонид Гамольский умер - биография художника и причина смерти (фото: facebook.com/vitaliy.teplov)

Гамольский действительно был уникальным человеком и художником. Десять лет назад он представил свою выставку картин "Утомленные властью" в стиле "сюрреалистический интерарт", которая вызвала немалый резонанс. Это были шаржи на известных политиков. В частности, на украинских президентов – Кравчука, Кучму, Ющенко и тогдашнего премьер-министра Юлию Тимошенко. При этом никто из них ему не позировал, их лица Гамольский рисовал исключительно по памяти.

Напомним, что ранее умер сценарист "Черепашек-ниндзя" и "Смурфиков".