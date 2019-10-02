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Умер народный артист СССР, ненавидевший Путина

STYLERПерсоны    02.10.2019 - 10:13
Умер народный артист СССР, ненавидевший Путина
В Грузии умер Гия Канчели (иллюстративное фото / torange.biz)

Умер написавший музыку к фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" композитор Гия Канчели

Умер Гия Канчели - народный артист СССР, композитор, написавший музыку к фильмам "Кин-дза-дза", "Мимино" и "Не горюй!". Ему было 84 года.

Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на членов семьи композитора, в последнее время Канчели серьезно болел и проходил лечение за границей. Свой последний день рождения (10 августа) композитор встретил в больнице.

Умер народный артист СССР, ненавидевший Путина

Гия Канчели (фото: facebook.com/kanchelimusic)

Добавим, что в последнее время Гия Канчели жил в бельгийском Антверпене, куда переехал по приглашению Королевского филармонического оркестра Фландрии. Умер знаменитый пианист у себя на родине.

Помимо того, что Канчели писал музыку для культовых кинолент, он также сотрудничал с театрами, операми и симфоническими оркестрами. Всего композитор является автором музыки к десяткам кинокартин с 1964 по 2017 годы.

Умер народный артист СССР, ненавидевший Путина

Гия Канчели (фото: facebook.com/kanchelimusic)

Отметим, что грузин Гия Канчели отрицательно относился к политике Кремля и лично Владимира Путина. Он ненавидел российскую власть, которая "взяла и ножницами отрезала 20 с лишним процентов нашей территории".

С 2014 года, когда РФ развязала войну на востоке Украины, Канчели поддержал нашу страну и полностью отказался от поездок в Россию, несмотря на то, что имел там много старых друзей.

Именно Гия Канчели сочинил песню "Чито-гврито" на слова Петра Грузинского

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