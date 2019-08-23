Внедорожник переехал женщину с ребенком в Киеве: за рулем была теща Притулы

В Киеве внедорожник наехал на женщину с ребенком, которых доставали из-под машины и с многочисленными травмами госпитализировали в тяжелом состоянии. ДТП произошло 22-го августа в Дарницком районе во дворе дома на Днепровской набережной, 19-А. По предварительным заключениям, причиной аварии стало то, что 59-летння женщина за рулем иномарки перепутала педали.

Сейчас она задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Момент инцидента был снят на камеру видеонаблюдения, установленной на соседнем доме. На кадрах видно, что кроссовер Mazda сдает назад на большой скорости, сбивает прохожих и врезается в припаркованные автомобили.

На видео слышны крики и стоны пострадавших женщины и 9-летнего мальчика. Сейчас ребенок находится в "Охматдете", у него закрытая травма живота и грудной клетки. Его мама лежит в больнице в сотрясением головного мозга и переломом костей таза.

Отметим, что в СМИ появлялись сообщения о смерти ребенка, но начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик призвала не верить "фейкам".

В Киеве авто переехало женщину и ребенка (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Также правоохранители рассказали о задержании виновницы ДТП в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отделе коммуникации полиции Киева на сранице в Facebook говорится, что фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Как стало известно, аварию совершила бизнес-вумен Лилия Сопельник, уроженка Донецка, которая проживает в Киеве. Женщина является директором и владелицей нескольких компаний.

Лилия Сопельник (Фото: facebook.com/liliya.sopelnyk)

Ее дочка Екатерина замужем за известным шоуменом, волонтером и ведущим Сергеем Притулой.

Свадьба Сергея Притулы с коллегой по цеху Екатериной Сопельник в 2015 году (Фото из открытых источников)

Другая дочь Светлана - жена нардепа от группы "Видродження" Виталия Хомутынника.

Фото: Виталий Хомутынник (УНИАН)

Напомним, у Сергея Притулы есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук, а летом 2015 года шоумен женился во второй раз и его избранницей стала исполнительный продюсер "Нового канала" Екатерина Сопельник, которая летом 2014 года подарила ему дочь Соломию.

Как сообщалось ранее, в ночь на 20 августа в Киеве произошло жуткое ДТП. Водитель Mersedes на огромной скорости сбил девушку и протащил на капоте несколько сотен метров. Сила удара была такой, что от тела пострадавшей оторвались конечности.

Также мы писали о том, что недавно в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли двое маленьких детей. Как рассказала родственница пострадавшей семьи, за рулем автомобиля, из-за которого произошло ДТП, был местный депутат.