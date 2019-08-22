Доставали из-под авто: в Киеве водитель наехала на женщину и ребенка во дворе дома (видео)

В Киеве авто наехало на женщину с ребенком во дворе дома (коллаж: РБК-Украина)

Наезд на женщину с ребенком мог произойти из-за того, что водитель перепутала педали

Автомобиль наехал на женщину с девятилетним ребенком в Дарницком районе Киева. За рулем авто находилась 59-летняя женщина - она на значительной скорости сдала назад, а в это время мимо проходила женщина и ребенок. Об этом сообщает ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 22 августа, во дворе дома на Днепровской набережной, 19-А. Очевидцы предполагают, что водитель могла перепутать педали, поскольку скорость авто была слишком большой, как для придомовой территории.

"После столкновения они были под авто - ребята поднимали авто и доставали их оттуда", - написано в сообщении паблика.

К счастью, обошлось без жертв, пострадавших госпитализировали. На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

На Днепровской Набережной, 19а, только что произошло #ДТП с пострадавшими - мамой и ребенком. После столкновения они были под авто - ребята поднимали авто и доставали их оттуда. Свидетели говорят, что скорее всего, водитель перепутал педали, так как скорость была очень большая, как для придомовой территории. Полная жєсть. Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 22 августа 2019 г.

В Киеве авто наехало на женщину с ребенком во дворе дома (видео: facebook.com/KyivOperativ/)

Пользователи сети шокированы небывалым инцидентом. Они удивляются, как можно было перепутать педали.

Хоть бы с ребенком и мамой все хорошо было. В водителя права отобрать пожизненно.

Как из двух педалей можно перепутать, где тормоз, а где газ, аутисты.

Беда... Перепутать педали в тот момент когда там кто-то шел... Роковое стечение обстоятельств или, как говорят, "раз в жизни и палка стреляет".

В Киеве авто наехало на женщину с ребенком во дворе дома (скрин: facebook.com/KyivOperativ/)

Ранее мы писали, что в ночь на 20 августа в Киеве произошло жуткое ДТП. Водитель Mersedes на огромной скорости сбил девушку и протащил на капоте несколько сотен метров. Сила удара была такой, что от тела пострадавшей оторвались конечности.

К слову, недавно в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли двое маленьких детей. Как рассказала родственница пострадавшей семьи, за рулем автомобиля, из-за которого произошло ДТП, был местный депутат.