Экс-"регионал" задавил двух человек: новые детали смертельного ДТП под Одессой (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Бывший нардеп Николай Рогов пытается избежать наказания, уверены родственники погибшей

Смертельное ДТП под Одессой с двумя жертвами, которое совершил бывший нардеп от "Партии регионов", руководитель Одесской и Донецкой железных дорог Николай Рогов, произошло по невнимательности водителя, а не из-за потери сознания. 71-летний бывший политик и чиновник мчал на Mercedes со скоростью около 200 километров в час и набирал на телефоне SMS-сообщение, рассказал муж погибшей, передает "ЗЗ канал".

Михаил Гурин сообщил подробности трагедии и подчеркнул, что Рогов вообще не тормозил, и вылетел приблизительно за 300 метров в поле.

По словам мужчины, который по специальности является инженером-дорожником и работает руководителем строительного участка в Одессе, там идеальная трасса.

"Поэтому причина ДТП одна - человеческий фактор и вина водителя", - говорит Михаил.

Он рассказал, что в тот роковой день 2 августа возвращался с отдыха в Одессе со своей супругой, медсестрой Винницкого военного госпиталя, и двумя детьми - шестилетним Артемом и полуторагодовалой Армине. Семья ехала в автомобиле и остановилась на трассе около палатки, где продавали ягоды, чтобы купить виноград.

Семья Гуриных: Юлия с супругом Михаилом и двумя детьми (Фото: 33kanal.com)

"Юлия ушла. Я ждал в машине, дети спали. Только жена вышла, как раздался громкий хлопок. На дороге уже ни торговой точки, ни жены. Я увидел в поле черный Mercedes. Сказал детям, чтобы они не выходили и побежал к этой машине. Жену увидел уже на земле, в поле... На ее теле живого места не было, ноги переломаны", - говорит Михаил.

Вторым погибшим оказался продавец азербайджанец, отец четверых детей.

Под Одессой экс-"регионал" устроил смертельное ДТП, в котором погибли два человека (Фото: dumskaya.net)

Михаил отметил, что сейчас помощники Рогова пытаются замять дело, и к нему по этому вопросу уже дважды связывались, предлагали "договориться".

"Но говорят, что семья второго погибшего уже не имеет претензий к водителю. Почему - нетрудно догадаться... Еще в поле ко мне приехал какой-то человек, который начал предлагать помощь и интересоваться, может "что-то вам надо". Представился помощником водителя... Звонил уже другой помощник чиновника снова с предложением "договориться"... Но я не собираюсь прощать кровь на его руках", - говорит муж погибшей женщины.

Михаил Гурин возмущается, что сейчас защитники Рогова уверяют, что тот потерял сознание в момент аварии из-за проблем со здоровьем - у экс-"регионала" сахарный диабет и гипертония: "Но если он потерял сознание, то как тут же позвонил своему помощнику, чтобы тот немедленно "решал вопросы"?

Фото: Николай Рогов (dumskaya.net)

Сейчас Рогову судья Виктор Чаплицкий назначили меру пресечения в виде домашнего ночного ареста, в суд медики его привезли на каталке.

Муж погибшей рассказал, что Юлия в юности уже попала в аварию, долго лечилась, суды тянулись, но справедливости так и не добилась: "С тех пор жена всегда опасалась автомобилей. Как-то чувствовала".

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Одесской области, они намерены обжаловать домашний арест Рогова.

"Во вторник должно было состояться заседание Апелляционного суда нашей области. Но заседание перенесли на 27 августа, поскольку адвокат подозреваемого заявил ходатайство, что его подзащитный находится в больнице и не может присутствовать", - говорят в прокуратуре.

Рогову инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 ст. 286 УК Украины (нарушение ПБДД, повлекшее гибель нескольких человек). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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