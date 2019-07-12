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В ДТП в Ивано-Франковской области погибли дети: за рулем был депутат

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 13:43
В ДТП в Ивано-Франковской области погибли дети: за рулем был депутат
ДТП в Ивано-Франковской области (Коллаж РБК-Украина)

Друзья депутата сделали все, чтобы "отмазать" его от преступления

В Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли двое маленьких детей, два братика, 3 и 5 лет. Мама мальчиков на данный момент находится в реанимации. Родственница пострадавшей семьи Роксолана Чоп рассказала, что за рулем автомобиля, из-за которого произошло ДТП, был местный депутат. Он после аварии попытался скрыть номер автомобиля. Об этом женщина написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"10 июля, около 21:15, в селе Княжелука случилась страшная трагедия. На автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" столкнулись два автомобиля: Ford Focus Kia и Sportage. В аварии погибли двое малолетних детей, 3 и 5 лет, мама находится в реанимационном отделении Долинской ЦРБ, в тяжелом состоянии. Из неофициальных источников известно, что водителем Kia был Процив Богдан 1984 года рождения, близкий родственник местных бизнесменов братьев Кип", - написала Роксолана Чоп.

В ДТП в Ивано-Франковской области погибли дети: за рулем был депутат

Скриншот фото (facebook.com/roksolana.chop)

Также стало известно, что Процив – депутат Подберезского сельского совета. На место аварии приехали неизвестные люди, которые сняли с автомобиля номера и забрали все личные вещи.

"По словам очевидцев, с машины Kia неизвестные люди сняли номера, забрали видеорегистратор и все вещи из автомобиля. Также есть информация, что водитель был нетрезв, скрылся с места преступления, странным образом оказался за 70 км от места ДТП в областной больнице. Нам неизвестно, задержали ли водителя, а также была ли проведена экспертиза", - добавила родственница и попросила всех, кто был свидетелем аварии, предоставить данные – фото или видео.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Kia вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем, в котором были маленькие дети.

Местные жители возмущены тем, что преступление пытаются и скрыть и собрались организовать митинг возле Долинского отделения полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаевской области в ДТП погиб ребенок, которого отец посадил за руль и выехал с ним на трассу.

А также рассказывали о том, что в Киеве зафиксировали мужчину, которые ездил по городу в автомобиле с ребенком за рулем.

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