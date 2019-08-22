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Внедорожник переехал маму с ребенком во дворе дома: видео момента ДТП в Киеве

STYLERПроисшествия    22.08.2019 - 20:24
Внедорожник переехал маму с ребенком во дворе дома: видео момента ДТП в Киеве
В Киеве авто переехало женщину и ребенка (коллаж: РБК-Украина)

За рулем автомобиля была женщина-водитель - она резко сдала назад

В Киеве внедорожник перехал женщину и девятилетнего ребенка во дворе многоквартирного дома. В сети появилось видео момента жуткого ДТП, снятое с камеры видеонаблюдения на соседнем доме, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 22 августа, в Дарницком районе столицы во дворе дома на Днепровской набережной, 19-А.

На видео можно заметить, что люди спокойно ходят по придомовой территории. В какой-то момент белый внедорожник на сумасшедшей скорости сдает назад, сбивает и переезжает проходящих женщину и ребенка.

Видео 18+

18+ Відео моменту #ДТП на Дніпровській набережній. Нагадаємо, що винуватиця аварії, 59-річна жінка, яка за попередньою версію, сплутала педалі. Мати та дитину у важкому стані госпіталізовано. Перші фото та відео з місця: https://kyivoperativ.info/dtp/smotret-video-1301/

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 22 серпня 2019 р.

В Киеве авто переехало женщину и ребенка (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что пострадавшие находились довольно далеко от автомобиля, когда он начал движение, они не были в непосредственной близости от авто.

По предварительным данным, 59-летняя женщина-водитель перепутала педали.

Также в сообщении сказано, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Женщину и ребенка доставали прямо из-под автомобиля. На видео слышны крики и стоны.

На Дніпровській Набережній, 19а, щойно сталося #ДТП з потерпілими - мамою та дитиною. Після зіткнення вони були під авто - хлопці підіймали авто та діставали їх звідти. Свідки кажуть, що скоріше за все, водій переплутав педалі, бо швидкість була дуже велика, як для придомової території. Повна жєсть.

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 22 серпня 2019 р.

В Киеве авто переехало женщину и ребенка (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети шокированы произошедшим, они оставляют сотни комментариев под видео.

"Там же педать в пол, еще и заднюю включить, как можно было перепутать педали, как?" - пишет один из комментаторов.

"Главное, чтобы пешеходы были живы, потому что выжить после такого наезда шансов мало", - сокрушается еще один юзер.

Внедорожник переехал маму с ребенком во дворе дома: видео момента ДТП в Киеве

В Киеве авто переехало женщину и ребенка (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в ночь на 20 августа в Киеве произошло жуткое ДТП. Водитель Mersedes на огромной скорости сбил девушку и протащил на капоте несколько сотен метров. Сила удара была такой, что от тела пострадавшей оторвались конечности.

К слову, недавно в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли двое маленьких детей. Как рассказала родственница пострадавшей семьи, за рулем автомобиля, из-за которого произошло ДТП, был местный депутат.

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