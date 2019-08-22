Внедорожник переехал маму с ребенком во дворе дома: видео момента ДТП в Киеве

В Киеве внедорожник перехал женщину и девятилетнего ребенка во дворе многоквартирного дома. В сети появилось видео момента жуткого ДТП, снятое с камеры видеонаблюдения на соседнем доме, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 22 августа, в Дарницком районе столицы во дворе дома на Днепровской набережной, 19-А.

На видео можно заметить, что люди спокойно ходят по придомовой территории. В какой-то момент белый внедорожник на сумасшедшей скорости сдает назад, сбивает и переезжает проходящих женщину и ребенка.

Видео 18+

В Киеве авто переехало женщину и ребенка (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что пострадавшие находились довольно далеко от автомобиля, когда он начал движение, они не были в непосредственной близости от авто.

По предварительным данным, 59-летняя женщина-водитель перепутала педали.

Также в сообщении сказано, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Женщину и ребенка доставали прямо из-под автомобиля. На видео слышны крики и стоны.

В Киеве авто переехало женщину и ребенка (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети шокированы произошедшим, они оставляют сотни комментариев под видео.

"Там же педать в пол, еще и заднюю включить, как можно было перепутать педали, как?" - пишет один из комментаторов.

"Главное, чтобы пешеходы были живы, потому что выжить после такого наезда шансов мало", - сокрушается еще один юзер.

В Киеве авто переехало женщину и ребенка (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в ночь на 20 августа в Киеве произошло жуткое ДТП. Водитель Mersedes на огромной скорости сбил девушку и протащил на капоте несколько сотен метров. Сила удара была такой, что от тела пострадавшей оторвались конечности.

К слову, недавно в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли двое маленьких детей. Как рассказала родственница пострадавшей семьи, за рулем автомобиля, из-за которого произошло ДТП, был местный депутат.