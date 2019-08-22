Позашляховик переїхав маму з дитиною у дворі будинку: відео моменту ДТП в Києві

У Києві позашляховик переїхав жінку і дев'ятирічну дитину у дворі багатоквартирного будинку. У мережі з'явилося відео моменту моторошної ДТП, зняте з камери відеоспостереження на сусідньому будинку, повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Інцидент стався в четвер, 22 серпня, у Дарницькому районі столиці у дворі будинку на Дніпровській набережній, 19-А.

На відео можна побачити, що люди спокійно ходять по прибудинковій території. У якийсь момент білий позашляховик на божевільній швидкості здає назад, збиває і переїжджає жінку і дитину.

Відео 18+

У Києві авто переїхало жінку і дитину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Варто відзначити, що потерпілі знаходилися досить далеко від автомобіля, коли він почав рух, вони не були в безпосередній близькості від авто.

За попередніми даними, 59-річна жінка-водій переплутала педалі.

Також у повідомленні сказано, що постраждалі госпіталізовані у важкому стані.

Жінку і дитину діставали прямо з-під автомобіля. На відео чутно крики і стогони.

У Києві авто переїхало жінку і дитину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі шоковані тим, що сталося, вони залишають сотні коментарів під відео.

"Там же педалі в підлогу, ще й задню включити, як можна було переплутати педалі, як?" - пише один з коментаторів.

"Головне, щоб пішоходи були живі, тому що вижити після такого наїзду шансів мало", - шокований ще один юзер.

У Києві авто переїхало жінку і дитину (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що в ніч на 20 серпня в Києві сталася страшна ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла потерпілої відірвалися кінцівки.

До речі, нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє маленьких дітей. Як розповіла родичка постраждалої сім'ї, за кермом автомобіля, через якого сталася ДТП, був місцевий депутат.