Вместе мы сила: семья Заворотнюк приняла неожиданное решение

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасия Заворотнюк продолжает хранить молчание и не комментирует болезнь

Семья Анастасии Заворотнюк после своего первого комментария про ее болезнь снова хранит молчание. Но активность родственников замечена в Instagram-аккаунте, который создан для поддержки российской артистки. 15 октября в росСМИ появилась информация, что аккаунт в соцсети, посвященный поддержке Анастасии Заворотнюк, ведут редакторы ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". И якобы дочь "прекрасной няни" согласилась поучаствовать в шоу и пролить свет на загадочную мамину болезнь.

Но на странице в соцсети опубликовали скриншоты громких заголовков и перечеркнули их красной линией, давая людям понять, что это просто фейки журналистов.

Скриншот поста (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Также семья Анастасии приняла решение провести коллективную молитву за ее здоровье и выздоровление.

"За последние несколько дней мы получили от вас огромное количество добрых слов и пожеланий. Мы все читаем, и благодарны каждому из вас, потому что это очень воодушевляет. Сегодня одна из наших подписчиц предложила организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии. Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан. Мы думаем, что это прекрасная идея, и хотим поделиться ею со всеми, кто пожелает поддержать инициативу. Ссылка на молитву добавлена в шапку профиля.И спасибо вам за вашу любовь и мудрость!" - написали родственники Заворотнюк.

Скриншот поста (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)