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Разом ми сила: родина Заворотнюк прийняла серйозне рішення

STYLERПерсони    17.10.2019 - 22:46
Разом ми сила: родина Заворотнюк прийняла серйозне рішення
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасія Заворотнюк продовжує зберігати мовчання і не коментує хворобу

Сім'я Анастасії Заворотнюк після свого першого коментаря про її хворобу знову зберігає мовчання. Але активність родичів помічена в Instagram-акаунті, який створений для підтримки російської артистки. 15 жовтня в росЗМІ з'явилася інформація, що аккаунт в соцмережі, присвячений підтримці Анастасії Заворотнюк, ведуть редактори ток-шоу Андрія Малахова "Прямий ефір". І нібито дочка "прекрасної няні" погодилася взяти участь в шоу і пролити світло на загадкову мамину хворобу.

Але на сторінці в соцмережі опублікували скріншоти гучних заголовків і перекреслили їх червоною лінією, даючи людям зрозуміти, що це просто фейки журналістів.

Разом ми сила: родина Заворотнюк прийняла серйозне рішенняРазом ми сила: родина Заворотнюк прийняла серйозне рішенняСкріншот поста (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Також родина Анастасії прийняла рішення провести колективну молитву за її здоров'я та одужання.

"За останні кілька днів ми отримали від вас величезну кількість добрих слів і побажань. Ми все читаємо, і вдячні кожному з вас, тому що це дуже надихає. Сьогодні одна з наших підписників запропонувала організувати колективну молитву за угодою про якнайшвидше одужання нашої Анастасії. Соборна (колективна) молитва - це коли сотні і тисячі людей, незалежно від їх місця розташування, одноразово моляться про щось одне, і сила такого прохання багаторазово зростає. Виходить дуже потужний енергетичний посил, який точно буде почутий. Ми думаємо, що це чудова ідея, і хочемо поділитися нею з усіма, хто побажає підтримати ініціативу. Посилання на молитву додано в шапку профілю.І дякуємо вам за вашу любов і мудрість!" - написали родичі Заворотнюк.

Разом ми сила: родина Заворотнюк прийняла серйозне рішення

Скріншот поста (instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

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