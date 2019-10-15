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Вы должны поверить: Заворотнюк получила неожиданное письмо

STYLERПерсоны    15.10.2019 - 11:17
Вы должны поверить: Заворотнюк получила неожиданное письмо
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологического заболевания в больнице

Анастасия Заворотнюк, которая на данный момент проходит лечение от серьезной онкологической болезни и по-прежнему не дает никаких комментариев по этому поводу, продолжает получать активную поддержку от своих поклонников. На этот раз "прекрасную няню" поддержали дети из Воронежа. Они написали актрисе письмо со словами искренней поддержки, которое родственники артистки опубликовали на ее страничке в Instagram.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк много лет была ведущей детского фестиваля в Воронеже.

"Вот такое письмо и рисунки получили сегодня от деток из Воронежа, где на протяжении нескольких лет Настя была ведущей фестиваля "Старая, старая сказка". Так уж сложилось, что где бы она ни оказалась - если рядом есть дети, то это значит, что обязательно будут трогательные признания в любви, невероятные эмоции, обнимашки, поделки, рисунки... Дети всегда дарили и продолжают дарить Насте огромное количество теплоты и добра, и сейчас такая поддержка просто бесценна. Спасибо вам огромное! Просто не передать словами, насколько это дорого и важно!" - написали на странице.

Приводим ниже цитату из стихотворения, которое дети посвятили Заворотнюк.

"Сказка - есть! И Вы должны поверить!

Вы же нам об это говорили

Открывали детям чудо в двери

Душу щедрым праздником дарили"

Вы должны поверить: Заворотнюк получила неожиданное письмо

Письмо детей к Анастасии (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Также в письме есть и детские рисунки, которые детки с любовью сделали для актрисы.

Вы должны поверить: Заворотнюк получила неожиданное письмоВы должны поверить: Заворотнюк получила неожиданное письмоРисунки детей в поддержку Анасасии (instagram.com/a_zavorotnyuk)

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