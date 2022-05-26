Вкусный рассыпчатый рис с овощами на сковороде: понадобится всего 30 минут
Рис является одним из самых полезных каш и легок в приготовлении. Лучше всего он сочетается с овощами. Такое блюдо точно понравится всей семье.
Рецептом приготовлением риса с овощами на сковороде поделились в кулинарном блоге hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- рис басмати - 1 стакан;
- лук - 1 шт;
- морковь - 1 шт;
- кукуруза - 1\2 б;
- томатная паста - 1 ст. л;
- масло растительное, масло сливочное;
- соль, перец, приправа;
- вода, бульон - 2 стакана.
Способ приготовления:
Сначала на сковороде нужно разогреть масло и сливочное масло. Далее порежьте лук кубиками и высыпьте на сковороду и жарить до мягкости.
После этого натрите морковь на терке и добавьте к луку. Нужно жарить до мягкости.
Добавьте томат и кукурузу, тушите 3 минуты.
Сюда же положите рис, воду, соль, перец и приправы. Готовить нужно под крышкой на слабом огне 30 минут.
Польза риса
Полезные свойства риса позволяют употреблять его при различных проблемах со здоровьем:
- Белый рис содержит витамины группы B, аминокислоты, калий, фосфор и др. Они важны для организма, ведь укрепляют ногти, улучшают работу кишечника и даже замедляют процессы старения кожи;
- В отличие от других злаков, в рисе нет глютена - сильного аллергена. Поэтому его можно употреблять аллергикам;
- Больше всего в рисе сложных углеводов, а это источник энергии и поддержка мышц;
- Рис улучшает память, укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает уровень вредного холестерина.
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