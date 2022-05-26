Вкусный рассыпчатый рис с овощами на сковороде: понадобится всего 30 минут

Рис является одним из самых полезных каш и легок в приготовлении. Лучше всего он сочетается с овощами. Такое блюдо точно понравится всей семье.

Рецептом приготовлением риса с овощами на сковороде поделились в кулинарном блоге hotuyte_ta_smakuyte в Instagram .

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

рис басмати - 1 стакан;

лук - 1 шт;

морковь - 1 шт;

кукуруза - 1\2 б;

томатная паста - 1 ст. л;

масло растительное, масло сливочное;

соль, перец, приправа;

вода, бульон - 2 стакана.

Способ приготовления:

Сначала на сковороде нужно разогреть масло и сливочное масло. Далее порежьте лук кубиками и высыпьте на сковороду и жарить до мягкости.

После этого натрите морковь на терке и добавьте к луку. Нужно жарить до мягкости.

Добавьте томат и кукурузу, тушите 3 минуты.

Сюда же положите рис, воду, соль, перец и приправы. Готовить нужно под крышкой на слабом огне 30 минут.

Польза риса

Полезные свойства риса позволяют употреблять его при различных проблемах со здоровьем: