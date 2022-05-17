Готовим универсальный соус из авокадо: можно сочетать со всеми блюдами
Гуакамоле - это соус на основе авокадо, который можно сочетать с разнообразными блюдами. Блюдо получается очень свежее и легкое, поэтому прекрасно подойдет к запеченному картофелю или батату.
Рецептом поделилась фудблогерка Екатерина (katyamull) на своей странице в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- авокадо - 2 шт;
- чеснок - 3 зубчика;
- лук репчатый - 1\4 шт;
- лимонный сок - 2 ч. л;
- помидоры - 1 шт;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Сначала нужно очистить авокадо от кожуры и сердцевины. Далее размять его с помощью вилки.
После этого измельчить помидоры, чеснок и лук. Смешайте мякоть авокадо и овощи. Налейте свежевыжатый сок лимона и добавьте специи.
Что будет, если часто потреблять гуакамоле
Соус гуакамоле имеет много полезных свойств именно из-за авокадо. Если часто есть, то это улучшит:
- Обеспечит защиту суставов, снизит боль при артрите;
- Помогает защитить зрение, тормозит развитие глазных заболеваний;
- Укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями и стабилизирует микрофлору;
- Снижает артериальное давление;
- Поддерживает организм мамы и ребенка во время беременности и лактации, предотвращает развитие пороков плода;
- Поддерживает нормальный здоровый уровень холестерина.
Соус имеет и отрицательные качества, которые свойственны любому продукту. В частности, не стоит злоупотреблять людям, которые склонны к аллергическим реакциям, может вызвать диарею и тошноту, отеки и покраснения, раздражение кожи.
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