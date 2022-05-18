Как приготовить идеальный хек на сковороде. Важное правило обжарки
Кулинар поделилась рецептом идеального хека на сковородке, который получается с хрустящей корочкой. А внутри рыба - сочная и нежная.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Хек - 800-1000 г
- Яйцо - 2 шт.
- Мука
- Соль - по вкусу
Пошаговое приготовление рыбы
Очистите хек от внутренностей и черной пленки, удалите плавники, черную пленку. Нарежьте рыбу на порционные кусочки.
Важно дать кусочкам полностью разморозиться и прогреться до комнатной температуры, так кусочки будут быстрее приготавливаться внутри. Рыба не будет сырой внутри и пережаренной снаружи.
Посолите рыбу по вкусу. Взбейте яйца вилкой до однородности. Немного их подсолите.
Обваляйте кусочки хека в муке, потом обмокните в яйце. Обжарьте на растительном масле со всех сторон до румяности.
Выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
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