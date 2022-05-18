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Как приготовить идеальный хек на сковороде. Важное правило обжарки

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Среда 18 мая 2022 08:01
Как приготовить идеальный хек на сковороде. Важное правило обжарки Скрин: Как приготовить идеальный хек на сковородке
Автор: Светлана Мащенко

Кулинар поделилась рецептом идеального хека на сковородке, который получается с хрустящей корочкой. А внутри рыба - сочная и нежная.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  1. Хек - 800-1000 г
  2. Яйцо - 2 шт.
  3. Мука
  4. Соль - по вкусу

Пошаговое приготовление рыбы

Очистите хек от внутренностей и черной пленки, удалите плавники, черную пленку. Нарежьте рыбу на порционные кусочки.

Важно дать кусочкам полностью разморозиться и прогреться до комнатной температуры, так кусочки будут быстрее приготавливаться внутри. Рыба не будет сырой внутри и пережаренной снаружи.

Посолите рыбу по вкусу. Взбейте яйца вилкой до однородности. Немного их подсолите.

Обваляйте кусочки хека в муке, потом обмокните в яйце. Обжарьте на растительном масле со всех сторон до румяности.

Выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

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