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Как вкусно замариновать скумбрию, чтобы она получилась сочной: простой рецепт

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 19:48
Как вкусно замариновать скумбрию, чтобы она получилась сочной: простой рецепт Как приготовить скупбрію (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Скумбрия является одной из самых любимых рыб многих. Она бюджетная и не содержит много костей. Однако, чтобы блюдо получилось вкусным, стоит знать, как правильно замариновать.

Рецептом приготовления нежной запеченной скумбрии поделилась фудблогерка kate.nora.blog в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • скумбрия замороженная - 2 шт;
  • лимон - 1 шт;
  • петрушка - 1 пучок;
  • хрен маринованный - 2-3 ст. л;
  • йогурт (не сладкий) - 200 мл;
  • масло - 1 ст. л;
  • соль.

Способ приготовления:

Сначала рыбу нужно хорошо почистить, промыть и протереть бумажным полотенцем. Далее нужно сделать надрезы до хребта с обеих сторон и просолить.

Также разрезы стоит положить кусочки лимона. После этого стоит измельчить петрушку, добавить 1 ст. л. масла и пол чайной ложки лимонного сока. Все это тщательно перемешайте и положите внутрь рыбы.

Два кусочка фольги смажьте фольгой и выложите рыбу. Заверните ее, чтобы не вытекала жидкость.

Блюдо необходимо положить на противень или, а прямоугольную форму.

Запекать нужно при температуре 180 градусов 30 минут. В процессе приготовления стоит открыть фольгу, чтобы образовалась корочка.

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