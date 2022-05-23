Как вкусно замариновать скумбрию, чтобы она получилась сочной: простой рецепт

Скумбрия является одной из самых любимых рыб многих. Она бюджетная и не содержит много костей. Однако, чтобы блюдо получилось вкусным, стоит знать, как правильно замариновать.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

скумбрия замороженная - 2 шт;

лимон - 1 шт;

петрушка - 1 пучок;

хрен маринованный - 2-3 ст. л;

йогурт (не сладкий) - 200 мл;

масло - 1 ст. л;

соль.

Способ приготовления:

Сначала рыбу нужно хорошо почистить, промыть и протереть бумажным полотенцем. Далее нужно сделать надрезы до хребта с обеих сторон и просолить.

Также разрезы стоит положить кусочки лимона. После этого стоит измельчить петрушку, добавить 1 ст. л. масла и пол чайной ложки лимонного сока. Все это тщательно перемешайте и положите внутрь рыбы.

Два кусочка фольги смажьте фольгой и выложите рыбу. Заверните ее, чтобы не вытекала жидкость.

Блюдо необходимо положить на противень или, а прямоугольную форму.

Запекать нужно при температуре 180 градусов 30 минут. В процессе приготовления стоит открыть фольгу, чтобы образовалась корочка.