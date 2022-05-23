Как вкусно замариновать скумбрию, чтобы она получилась сочной: простой рецепт
Скумбрия является одной из самых любимых рыб многих. Она бюджетная и не содержит много костей. Однако, чтобы блюдо получилось вкусным, стоит знать, как правильно замариновать.
Рецептом приготовления нежной запеченной скумбрии поделилась фудблогерка kate.nora.blog в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- скумбрия замороженная - 2 шт;
- лимон - 1 шт;
- петрушка - 1 пучок;
- хрен маринованный - 2-3 ст. л;
- йогурт (не сладкий) - 200 мл;
- масло - 1 ст. л;
- соль.
Способ приготовления:
Сначала рыбу нужно хорошо почистить, промыть и протереть бумажным полотенцем. Далее нужно сделать надрезы до хребта с обеих сторон и просолить.
Также разрезы стоит положить кусочки лимона. После этого стоит измельчить петрушку, добавить 1 ст. л. масла и пол чайной ложки лимонного сока. Все это тщательно перемешайте и положите внутрь рыбы.
Два кусочка фольги смажьте фольгой и выложите рыбу. Заверните ее, чтобы не вытекала жидкость.
Блюдо необходимо положить на противень или, а прямоугольную форму.
Запекать нужно при температуре 180 градусов 30 минут. В процессе приготовления стоит открыть фольгу, чтобы образовалась корочка.
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