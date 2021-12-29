Вкусный лайфхак: как в McDonald's получить десерт, которого нет в меню (видео)

На видео Адриан заходит в местный McDonald’s и заказывает МакФлурри с печеньем Oreo и яблочный пирог.

"Берите любое мороженое, которое вам нравится", - говорит он на камеру.

Затем он берет яблочный пирог и набивает его мороженым, где оно тает от тепла.

"Просто поверьте мне, это рай", - делиться своими впечатлениями Адриан.

Его подписчики отметили, что обязательно попробуют сделать так как он.