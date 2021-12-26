Новогоднее шоколадное печенье "Шишки": легкий пошаговый рецепт
Шоколадное печенье в виде елочных шишек поможет вам создать атмосферу праздника. Рецепт приготовления очень простой и доступный. А само печенье – вкусное и легкое.
Как приготовить праздничное новогоднее печенье "Шишки" – читайте в материале ниже.
Печенье "Шишки" готовится быстро и легко. Для него понадобятся ингредиенты, которые есть практически на каждой кухне. Это печенье можно готовить вместе с детьми.
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 100 г
- Сахарная пудра – 90 г
- Растительное масло – 50 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 300 г
- Какао – 25 г
- Разрыхлитель – ½ ч. ложки
- Соль – щепотка
Способ приготовления
Мягкое сливочное масло кладем в миску, добавляем туда сахарную пудру и соль. Вымешиваем до однородной массы.
Добавляем яйцо, потом растительное масло и снова все хорошо перемешиваем. Потом добавляем какао-порошок.
В массу добавляем часть муки и разрыхлитель. Перемешиваем. Потом добавляем вторую часть муки.
Теперь вымешивать тесто придется руками. Важно! Муки может пойти немного больше или немного меньше – регулируйте количество в зависимости от консистенции теста.
Тесто должно быть мягким и легко отходить от рук. Кладем тесто в пакет и отправляем в холодильник на 20 минут.
Фото: Печенье шоколадное "Шишки"
Достаем тесто и формируем овальные заготовки, слегка вытягиваем край – по форме шишек.
В заготовках делаем глубокие насечки по диагонали сначала в одном направлении, потом в другом – выдерживаем одинаковое расстояние.
Ровняем шишки из теста руками, чтобы придать им необходимую форму и перекладываем на противень, который застелен бумагой для выпечки.
Отправляем печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой.
Посыпать печенье можно в вертикальном положении – это добавит более реалистичного вида "снега" на шишках.
Можно скрепить шишки попарно с помощью шоколада, джема или кремовой помадки.
Как приготовить печенье "Шишки"
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