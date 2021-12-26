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Новогоднее шоколадное печенье "Шишки": легкий пошаговый рецепт

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Воскресенье 26 декабря 2021 16:04
Новогоднее шоколадное печенье "Шишки": легкий пошаговый рецепт Фото: Как легко и просто приготовить новогоднее печенье Шишки (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Шоколадное печенье в виде елочных шишек поможет вам создать атмосферу праздника. Рецепт приготовления очень простой и доступный. А само печенье – вкусное и легкое.

Как приготовить праздничное новогоднее печенье "Шишки" – читайте в материале ниже.

Печенье "Шишки" готовится быстро и легко. Для него понадобятся ингредиенты, которые есть практически на каждой кухне. Это печенье можно готовить вместе с детьми.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 100 г
  • Сахарная пудра – 90 г
  • Растительное масло – 50 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 300 г
  • Какао – 25 г
  • Разрыхлитель – ½ ч. ложки
  • Соль – щепотка

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло кладем в миску, добавляем туда сахарную пудру и соль. Вымешиваем до однородной массы.

Добавляем яйцо, потом растительное масло и снова все хорошо перемешиваем. Потом добавляем какао-порошок.

В массу добавляем часть муки и разрыхлитель. Перемешиваем. Потом добавляем вторую часть муки.

Теперь вымешивать тесто придется руками. Важно! Муки может пойти немного больше или немного меньше – регулируйте количество в зависимости от консистенции теста.

Тесто должно быть мягким и легко отходить от рук. Кладем тесто в пакет и отправляем в холодильник на 20 минут.

Новогоднее шоколадное печенье &quot;Шишки&quot;: легкий пошаговый рецепт

Фото: Печенье шоколадное "Шишки"

Достаем тесто и формируем овальные заготовки, слегка вытягиваем край – по форме шишек.

В заготовках делаем глубокие насечки по диагонали сначала в одном направлении, потом в другом – выдерживаем одинаковое расстояние.

Ровняем шишки из теста руками, чтобы придать им необходимую форму и перекладываем на противень, который застелен бумагой для выпечки.

Отправляем печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой.

Посыпать печенье можно в вертикальном положении – это добавит более реалистичного вида "снега" на шишках.

Можно скрепить шишки попарно с помощью шоколада, джема или кремовой помадки.

Как приготовить печенье "Шишки"

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