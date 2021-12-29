Смачний лайфхак: як у Mcdonald's отримати десерт, якого немає в меню (відео)

Великий шанувальник Mcdonald's поділився лайфхаком, як можна отримати десерт, якого немає в меню. Адріан Віджи з Сіднея, Австралія, поєднує морозиво Mcdonald's з їх яблучним пирогом.
Рецепт незвичайного десерту він опублікував в TikTok.
На відео Адріан заходить до місцевого Mcdonald's і замовляє Макфлуррі з печивом Oreo і яблучний пиріг.
"Беріть будь-яке морозиво, яке вам подобається", - говорить він на камеру.
Потім він бере яблучний пиріг і набиває його морозивом, де воно тане від тепла.
"Просто повірте мені, це рай", - ділитися своїми враженнями Адріан.
Його підписники зазначили, що обов'язково спробують зробити так як він.
@adrianwidjy A MUST DO HACK! @mcdonaldsau combination of mcflurry x apple pie! Delish! #placesinsydney #mcdonalds #mcflurry #applepie #mcflurrychallenge #maccas original sound - Places in Sydney Foodie
Нагадаємо, названий легкий покроковий рецепт новорічного шоколадного печива "Шишки". Рецепт приготування досить простий і доступний. А саме печиво - смачне і легке.
Для його приготування знадобляться інгредієнти, які є практично на кожній кухні. Крім того, дане печиво можна готувати разом з дітьми.
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Секретом приготування страви поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.