Смачний лайфхак: як у Mcdonald's отримати десерт, якого немає в меню (відео)

На відео Адріан заходить до місцевого Mcdonald's і замовляє Макфлуррі з печивом Oreo і яблучний пиріг.

"Беріть будь-яке морозиво, яке вам подобається", - говорить він на камеру.

Потім він бере яблучний пиріг і набиває його морозивом, де воно тане від тепла.

"Просто повірте мені, це рай", - ділитися своїми враженнями Адріан.

Його підписники зазначили, що обов'язково спробують зробити так як він.