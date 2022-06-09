Как вкусно замариновать чесночные стрелки на зиму: простой рецепт

Обычно чесночные стрелки срывают и выбрасывают. Однако, их можно вкусно замариновать на зиму. Они получатся с пикантным вкусом и восхитительным ароматом.
Рецепт маринованных чесночных стрелок опубликовали в кулинарном блоге (maslyana_tm) в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала нужно предварительно простерилизовать банку в течение 5 минут. Также в стрелках чеснока оторвать хвостики.
Стрелки следует отварить в воде, где стерилизовались банки, в течение 2 минут. После этого охладить в холодной воде.
Далее охлажденные стрелки сложить в банку.
Для приготовления маринада, необходимо воду довести до кипения. Добавить соль, сахар, душистый перец, уксус и масло. Все перемешать и снять с огня.
В частности, полученным маринадом следует залить стрелки и хранить в холодном месте.
Добавим, что чесночные стрелки удалять однозначно нужно. В частности, нужно подождать пока стрелка начнет закручиваться, и тогда ее можно обрезать.
Обрезать стрелку рекомендуется ножницами на высоте 1 см от основания - это наименее травматичный способ для чеснока. Делать это стоит утром солнечного дня, чтобы срезы быстро подсохли.
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