Сделайте это с пером чеснока, чтобы в разы увеличить урожайность
Чеснок - важная и незаменимая культура, которая известна своими полезными качествами. Чтобы получить хороший урожай чеснока, огородники завязывают перо в узел за неделю к сбору.
Как такой способ влияет на урожай - читайте ниже.
На что влияет завязывание пера
Луковица растения формируется одновременно с ростом листьев. К середине лета питательные вещества начинают поступать в подземную часть растения.
Однако у чеснока этот процесс происходит довольно медленно. У чеснока перо стареет и отмирает не так интенсивно, как у лука. Воздействие на перо - это стресс для растения, в результате которого надземная часть начинает быстрее усыхать.
В частности, завязывая узел, человек может ускорить формирование луковицы и сделать сбор урожая в удобное время.
Также головки чеснока, у которого завязали перо, вырастают крупнее и дольше сохраняются.
Когда завязывать
Перо чеснока можно завязывать через несколько недель после удаления закручивающейся стрелки, за 5-7 дней до уборки урожая.
Отметим, что стрелку нужно не выдергивать, а срезать, извлекать или выламывать, отступив 3-5 см от верхнего листа.
Как только стрелки начнут выпрямляться, то можно завязывать перо в узел и вскоре убирать чеснок. Обычно это делают в середине июля.
Если верхнее перо слишком длинное, то можно завязать не один, а два узла. Нельзя затягивать слишком туго, чтобы не повредить надземную часть.
Завязывать желательно в перчатках, чтобы не пораниться острыми краями пера.
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