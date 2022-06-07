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Сделайте это с пером чеснока, чтобы в разы увеличить урожайность

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 12:38
Сделайте это с пером чеснока, чтобы в разы увеличить урожайность Зачем завязывать узел чеснока (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чеснок - важная и незаменимая культура, которая известна своими полезными качествами. Чтобы получить хороший урожай чеснока, огородники завязывают перо в узел за неделю к сбору.

Как такой способ влияет на урожай - читайте ниже.

На что влияет завязывание пера

Луковица растения формируется одновременно с ростом листьев. К середине лета питательные вещества начинают поступать в подземную часть растения.

Однако у чеснока этот процесс происходит довольно медленно. У чеснока перо стареет и отмирает не так интенсивно, как у лука. Воздействие на перо - это стресс для растения, в результате которого надземная часть начинает быстрее усыхать.

В частности, завязывая узел, человек может ускорить формирование луковицы и сделать сбор урожая в удобное время.

Также головки чеснока, у которого завязали перо, вырастают крупнее и дольше сохраняются.

Когда завязывать

Перо чеснока можно завязывать через несколько недель после удаления закручивающейся стрелки, за 5-7 дней до уборки урожая.

Отметим, что стрелку нужно не выдергивать, а срезать, извлекать или выламывать, отступив 3-5 см от верхнего листа.

Как только стрелки начнут выпрямляться, то можно завязывать перо в узел и вскоре убирать чеснок. Обычно это делают в середине июля.

Если верхнее перо слишком длинное, то можно завязать не один, а два узла. Нельзя затягивать слишком туго, чтобы не повредить надземную часть.

Завязывать желательно в перчатках, чтобы не пораниться острыми краями пера.

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