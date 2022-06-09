Як смачно замаринувати часникові стрілки на зиму: простий рецепт

Зазвичай часникові стрілки зривають та викидають. Однак, їх можна смачно замаринувати на зиму. Вони вийдуть з пікантним смаком та чудовим ароматом.
Рецепт маринованих часникових стрілок опублікували у кулінарному блозі (maslyana_tm) в Instagram.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно попередньо простерилізувати банку впродовж 5 хвилин. Також у стрілках часнику відірвати хвостики.
Стрілки варто відварити у воді, де стерилізувались банки, упродовж 2 хвилин. Після цього охолодити у холодній воді.
Далі охолоджені стрілки скласти у банку.
Для приготування маринаду, необхідно воду довести до кипіння. Додати сіль, цукор, духмяний перець, оцет та олію. Все перемішати та зняти з вогню.
Зокрема, отриманим маринадом варто залити стрілки та зберігати у холодному місці.
Додамо, що часникові стрілки видаляти однозначно потрібно. Зокрема, потрібно почекати поки стрілка почне закручуватися, і тоді її можна обрізати.
Обрізати стрілку рекомендується ножицями на висоті 1 см від основи - це найменш травматичний спосіб для часнику. Робити це варто вранці сонячного дня, щоб зрізи швидко підсохли.
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