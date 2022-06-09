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Як смачно замаринувати часникові стрілки на зиму: простий рецепт

Рецепт маринованих часникових стрілок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай часникові стрілки зривають та викидають. Однак, їх можна смачно замаринувати на зиму. Вони вийдуть з пікантним смаком та чудовим ароматом.

Рецепт маринованих часникових стрілок опублікували у кулінарному блозі (maslyana_tm) в Instagram.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • часникові стрілки;
  • вода - 900 мл;
  • цукор - 50 г;
  • сіль - 50 г;
  • оцет - 100 мл;
  • олія рослинна - 50 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно попередньо простерилізувати банку впродовж 5 хвилин. Також у стрілках часнику відірвати хвостики.

Стрілки варто відварити у воді, де стерилізувались банки, упродовж 2 хвилин. Після цього охолодити у холодній воді.

Далі охолоджені стрілки скласти у банку.

Для приготування маринаду, необхідно воду довести до кипіння. Додати сіль, цукор, духмяний перець, оцет та олію. Все перемішати та зняти з вогню.

Зокрема, отриманим маринадом варто залити стрілки та зберігати у холодному місці.

Додамо, що часникові стрілки видаляти однозначно потрібно. Зокрема, потрібно почекати поки стрілка почне закручуватися, і тоді її можна обрізати.

Обрізати стрілку рекомендується ножицями на висоті 1 см від основи - це найменш травматичний спосіб для часнику. Робити це варто вранці сонячного дня, щоб зрізи швидко підсохли.

Раніше ми повідомляли, навіщо зав'язувати перо часнику у вузол та як це правильно робити.

Також, як зберігати часник, щоб він був свіжим цілих півроку.

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