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Как хранить чеснок, чтобы он был свежим целых полгода

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Воскресенье 22 мая 2022 14:59
Как хранить чеснок, чтобы он был свежим целых полгода Фото: как лучше хранить чеснок (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Чеснок считается одним из лучших ингредиентов для использования в рецептах при приготовлении разнообразных блюд - салатов, борщей, мяса, маринадов, соусов, пиццы и многих других. Как же лучше его хранить на кухне, чтобы популярное полезное травянистое растение оставалось свежим как можно дольше, объяснили британские кулинарные эксперты.

Об этом передает издание "Well+Good".

Способ хранения зависит от типа чеснока, который вы покупаете, отметил шеф-повар Мустафа Эльрефай. Он рекомендует брать чеснок без корней, так как плетение продлит срок его хранения.

Важно не оставлять чеснок в холодильнике или на кухонном столе в случайном порядке - лучше найти специальное место в шкафчике, пенале или на полках, где поддерживается температура около 18 градусов (по Цельсию) для оптимального хранения.

Не следует держать чеснок возле плиты, так как при близком нахождении с нагревательными приборами он потеряет свой блеск намного быстрее, чем должен.

Шеф-повар Дэнни Лето обратил внимание на важность сохранения чеснока как можно более сухим, чтобы предотвратить образование плесени.

Как хранить уже срезанный чеснок

Срок годности чеснока автоматически сокращается, как только вы начинаете его чистить или резать. Тем не менее есть способы сохранить свежесть чеснока и в таком виде.

Заморозка чеснока - простой, но полезный вариант (независимо от того, был он уже нарезан или нет).

Измельчение чеснока в кухонном комбайне, а затем его заморозка в пакете Ziploc - это безопасный способ сохранить особый ингредиент на срок до шести месяцев.

Напомним, ранее были названы самые распространенные ошибки в хранении лекарств дома.

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