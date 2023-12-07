Вийшов доступний смартфон, який можна розблокувати по відбитку долоні

Realme представила у Китаї свій новий флагманський смартфон Realme GT5 Pro. Цей новий апарат об'єднує останній флагманський процесор Qualcomm, висококонтрастний екран, передову камерну систему і ряд інших видатних характеристик.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на одне із провідних світових джерел інформації про мобільні телефони GSMArena .

Характеристики смартфона

Смартфон Realme GT5 Pro оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм, що має роздільну здатність 2780×1264 пікселів, частоту оновлення 144 Гц і частоту дискретизації дотику 2 160 Гц.

Realme GT5 Pro (фото: Realme)

Екран забезпечує пікову яскравість 4 500 нит і підтримує ШІМ-регулювання (широтно-імпульсна модуляція) підсвічування з частотою 2160 Гц. В основі смартфона лежить 4-нм восьмиядерний чіп Snapdragon 8 Gen 3 із графічним прискорювачем Adreno 750.

Екран Realme GT5 Pro (фото: Realme)

Флагман пропонує 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та варіанти вбудованої пам'яті на 256/512 ГБ або 1 ТБ типу UFS 4.0. Охолодження пристрою забезпечується значною випарною камерою площею 12 000 кв. міліметрів.

Акумулятор ємністю 5 400 мА/год підтримує провідну зарядку потужністю 100 Вт і бездротову зарядку на 50 Вт. Також передбачено реверсивну бездротову зарядку на 10 Вт.

Камера основної системи ідентична тій, що використовується в OnePlus 12. Головний модуль оснащений 50-мегапіксельним сенсором LYT-808 розміром 1/1,4 дюйма. Пристрій включає камеру з перископічним зумом на 50 Мп і надширококутну камеру на 8 Мп.

Основна камера ідентична тій, що встановлена в OnePlus 12, але дві інші ззаду відрізняються (фото: Realme)

Особливі функції смартфона

Смартфон Realme GT5 Pro має незвичайну функцію зчитування жестів, включаючи розблокування екрана долонею, вважаючи цей метод безпечним. Він також оснащений стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos, лінійним вібромотором для тактильної віддачі, камерою для селфі на 32 Мп та задньою панеллю з веганської шкіри. Захист IP64 забезпечує пристрій від пилу та бризок води.

Смартфон можна розблокувати долонею (фото: Realme)

Задня панель виконана з веганської шкіри (фото: Realme)

Ціна пристрою

Смартфон Realme GT5 Pro доступний для замовлення в Китаї з сьогоднішнього дня, поставки почнуться 14 грудня.

Вартість Realme GT5 Pro 12/256 Гбайт дорівнює 3 298 юанів (близько 16 980 гривень), версія з 16 і 256 Гбайт пам'яті коштує 3 598 юанів (близько 18 520 гривень), модель з 16/512 Гбайт пам'яті - 3 898 юанів (близько 20 050 гривень), Pro на 16 Гбайт і 1 Тбайт обійдеться в 4 198 юанів (близько 21 600 гривень).