Вышел доступный смартфон, который можно разблокировать по отпечатку ладони

Realme представила в Китае свой новый флагманский смартфон Realme GT5 Pro. Этот новый аппарат объединяет последний флагманский процессор Qualcomm, высококонтрастный экран, передовую камерную систему и ряд других выдающихся характеристик.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих мировых источников информации о мобильных телефонах GSMArena .

Характеристики смартфона

Смартфон Realme GT5 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, имеющим разрешение 2780×1264 пикселей, частоту обновления 144 Гц и частоту дискретизации прикосновения 2 160 Гц.

Realme GT5 Pro (фото: Realme)

Экран обеспечивает пиковую яркость 4 500 нит и поддерживает ШИМ-регулировку (широтно-импульсную модуляцию) подсветки с частотой 2 160 Гц. В основе смартфона лежит 4-нм восьмиядерный чип Snapdragon 8 Gen 3 с графическим ускорителем Adreno 750.

Экран Realme GT5 Pro (фото: Realme)

Флагман предлагает 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и варианты встроенной памяти 256/512 ГБ или 1 ТБ типа UFS 4.0. Охлаждение устройства снабжается значительной испарительной камерой площадью 12 000 кв. миллиметров.

Аккумулятор емкостью 5 400 мА/ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Также предусмотрена реверсивная беспроводная зарядка на 10 Вт.

Камера основной системы схожа с той, что используется в OnePlus 12. Главный модуль оснащен 50-мегапиксельным сенсором LYT-808 размером 1/1,4 дюйма. Устройство включает в себя камеру с перископическим зумом на 50 Мп и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп.

Основная камера идентична той, что установлена в OnePlus 12, но две другие сзади отличаются (фото: Realme)

Особые функции смартфона

Смартфон Realme GT5 Pro имеет необычную функцию считывания жестов, включая разблокировку экрана ладонью, считая этот метод безопасным. Он также оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, линейным вибромотором для тактильной отдачи, камерой для селфи на 32 Мп и задней панелью из веганской кожи. Защита IP64 обеспечивает устройство от пыли и брызг воды.

Смартфон можно разблокировать ладонью (фото: Realme)

Задняя панель выполнена из веганской кожи (фото: Realme)

Цена устройства

Смартфон Realme GT5 Pro доступен для заказа в Китае с сегодняшнего дня, поставки начнутся 14 декабря.

Стоимость Realme GT5 Pro 12/256 Гбайт равна 3 298 юаней (около 16 980 гривен), версия с 16 и 256 Гбайт памяти стоит 3 598 юаней (около 18 520 гривен), модель с 16/512 Гбайт 898 юаней (около 20 050 гривен), Pro на 16 Гбайт и 1 Тбайт обойдется в 4 198 юаней (около 21 600 гривен).