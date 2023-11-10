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Вихідці з Apple офіційно представили гаджет, який "одного дня замінить смартфон"

П'ятниця 10 листопада 2023 13:30
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Вихідці з Apple офіційно представили гаджет, який "одного дня замінить смартфон" Humane офіційно представила заміну смартфона AI Pin (фото: Humane)
Автор: Павло Колеснік

Молода компанія Humane AI представила цікаву розробку під назвою Humane Ai Pin. Цей невеликий гаджет легко кріпиться до одягу та здійснює збір даних за допомогою вбудованої камери.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Пристрій складається з двох основних компонентів: квадратного корпусу та акумуляторного блоку, які можна легко прикріпити до одягу або інших поверхонь із використанням магнітів. Він працює на процесорі Snapdragon, хоча його модель не розкривається.

AI Pin не має дисплея та керується виключно голосом. Однак у ньому присутні динамік, камера, датчики глибини та руху.

Крім того, в корпус вбудований міні-проектор, здатний транслювати інформацію на зовнішні поверхні, включаючи долоню. Взаємодія також можлива через сенсорну панель. Деякі функції активуються дотиком, наприклад, увімкнення запису аудіо та відео.

Вихідці з Apple офіційно представили гаджет, який &quot;одного дня замінить смартфон&quot;Гаджет AI Pin (фото: Humane)

Основною метою пристрою є підключення до штучних інтелектів через програмне забезпечення AI Mic. Доступ до ChatGPT є однією з основних функцій.

Операційна система Cosmos автоматично надсилає запити користувача до потрібних інструментів, а не завантажує та керує програмами. Пристрій надає доступ до стандартних функцій нейромереж, таких як написання повідомлень у стилі власника, аналіз харчової цінності по фотографії та інші.

AI Pin рекламується як повністю автономний пристрій, що не потребує синхронізації зі смартфоном. Вартість пристрою становить 700 доларів (25 270 гривень), з додатковою щомісячною передплатою 24 долари (870 гривень), що включає номер телефону в мережі T-Mobile, хмарне сховище та безлімітний доступ до штучного інтелекту.

Вихідці з Apple офіційно представили гаджет, який &quot;одного дня замінить смартфон&quot;AI Pin може кріпитися на одяг (фото: Humane)

Замовлення буде доступне з 16 листопада, а постачання розпочнеться на початку 2024 року.

Нагадаємо, що колишні інженери Google представили робот-пилосос, який зовсім не схожий на інші.

А ще ви можете прочитати, як розробники ChatGPT провели презентацію в стилі Apple.

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