Новий смартфон Apple матиме найбільший екран в історії iPhone: що відомо

До презентації майбутньої лінійки iPhone 16 залишається майже рік, але вже починають з'являтися інформаційні витоки щодо змін. За неофіційною інформацією, Apple розглядає можливість збільшення розміру екрану в моделях iPhone 16 Pro та зміни співвідношення сторін, зробивши пристрої вищими і вужче.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на акаунт Apple Хаб в X (Twitter).

Цього разу з'явилася інформація, що екрани iPhone 16 Pro та 16 Pro Max виростуть до 6,3 та 6,9, а якщо точніше, до 6,27 та 6,86 дюйма. Це буде найбільший iPhone в історії.

На даний момент лінійка смартфонів Apple представлена чотирма пристроями. Моделі iPhone 15 та 15 Pro мають екран з діагоналлю 6,1 дюйма, iPhone 15 Pro та 15 Pro Max - 6,7 дюйма.

До речі, екран нового iPhone буде також більшим, ніж у Galaxy S24 Ultra. За чутками, флагман Samsung має бути з панеллю на 6,79 дюймів.

Що ще відомо про нову лінійку iPhone 16

Нова апаратна кнопка

У наступній моделі iPhone 16 можлива поява додаткової ємнісної кнопки, відомої всередині компанії під назвою "Кнопка захвату". Передбачається, що вона буде розміщена на тій же стороні, що і кнопка живлення, і являє собою ємнісну кнопку, здатну реагувати на тиск і торкання, забезпечуючи тактильний зворотний зв'язок в момент натискання.

Процесор A18

Очікується, що моделі iPhone 16 та iPhone 16 Plus будуть обладнані процесором A18. На даний момент компанія Apple у своїх iPhone використовує процесор N3B TSMC, проте наступного року планує перейти на доступніший N3E, який знаходиться в стадії розробки.

Згідно з деякими чутками, пристрої iPhone 16 та iPhone 16 Plus можуть отримати той же процесор A16, що й колишні моделі з двох попередніх лінійок.

Графенове охолодження

Очікується, що у моделей iPhone 16 з'явиться інноваційна система охолодження на основі графену. При цьому iPhone 16 Pro може бути додатково обладнаний металевим корпусом акумулятора, що сприяє більш ефективному розсіюванню тепла.

Важливо відзначити, що графен має більш високу теплопровідність у порівнянні з міддю, яка використовується в охолоджуючих системах iPhone.

Камери

Моделі iPhone 16 Pro можуть отримати покращений 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив, що забезпечує високоякісні знімки при недостатньому освітленні.

Версія iPhone 16 Pro Max, ймовірно, буде оснащена камерою-перископом, що забезпечує значне оптичне збільшення.

Апарати iPhone 16 і iPhone 16 Plus матимуть вертикальне розташування камери, аналогічне iPhone 12, у той час як конкретне розташування в Pro версіях залишається невизначеним.

Акумулятор

Згідно з чутками, у моделях iPhone 16 Pro можливе застосування технології багатоярусного акумулятора, що потенційно може призвести до збільшення ємності батареї та продовження терміну служби. В даний час багатоярусні акумулятори широко використовуються в електромобілях і медичній техніці, але для смартфонів це новий технологічний крок.

Wi-Fi 7

На думку аналітика Apple Мінг-Чі Куо, у моделях iPhone 16 Pro може використовуватися технологія Wi-Fi 7, яка, як очікується, забезпечить швидкість до 40 Гбіт/с, що в 4 рази більше, ніж у Wi-Fi 6E.

Можливості ШІ

За чутками, iOS 18 Apple представить нові функції Siri, засновані на великих мовних моделях, а деякі з передових функцій генеративного штучного інтелекту можуть бути обмежені моделями iPhone 16.

Дата виходу

Імовірно, серія iPhone 16 дебютує у вересні 2024 року.