Вийшло "критичне" оновлення для Samsung Galaxy: негайно перевірте свої телефони

Samsung підтвердила, що випустила важливе безкоштовне оновлення, яке виправляє низку тривожних помилок, зокрема деякі, які були визнані "критичними".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про деталі важливого оновлення для Samsung Galaxy і способи його встановлення.

Деталі оновлення

Березневий патч 2025 року виправляє 58 вразливостей безпеки, виявлених у попередньому програмному забезпеченні, які зачіпають основну операційну систему Android. Оновлення може бути випущено найближчим часом для всіх відповідних смартфонів і планшетів Galaxy.

Воно включає 51 виправлення від Google і сім виправлень від Samsung. 11 з них відзначені як критичні, а 40 - як високопріоритетні. Одне з виправлень також було випущено Google у патчі безпеки попереднього місяця. Три виправлення не застосовуються до пристроїв Samsung, але включені в новий патч.

"Samsung Mobile випускає технічне оновлення для основних флагманських моделей у рамках щомісячного процесу Security Maintenance Release (SMR)", - заявила Samsung на своїй сторінці оновлень.

Samsung виправила деякі вразливості, пов'язані з Bluetooth Auracast, Galaxy Watch Gallery, MAC-адресою і неправильним контролем доступу.

Очікується, що південнокорейська компанія випустить стабільне оновлення One UI 7.0 для сумісних телефонів і планшетів високого класу наступного місяця. Бюджетні та середньобюджетні телефони і планшети можуть отримати оновлення в травні.

Як оновити ваш телефон Galaxy:

Проведіть вниз від верхньої частини екрана і потім натисніть на значок "Налаштування"

Прокрутіть і натисніть "Оновлення програмного забезпечення" або "Оновлення системи"

Натисніть "Завантажити та встановити", "Перевірити оновлення системи" або "Перевірити оновлення програмного забезпечення". Якщо оновлення доступне, воно має почати завантажуватися автоматично, хоча на деяких пристроях вам може знадобитися натиснути "Завантажити зараз"

Коли завантаження завершиться, дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб встановити оновлення.

Варто зазначити, що не всі телефони Samsung отримують щомісячні оновлення, деякі старі моделі тепер отримують нові патчі тільки з інтервалами протягом року.

Які моделі смартфонів отримали оновлення безпеки

Galaxy Z

Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6

Galaxy S

Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25

Інші моделі

Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G

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