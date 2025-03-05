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Вийшло "критичне" оновлення для Samsung Galaxy: негайно перевірте свої телефони

Середа 05 березня 2025 13:00
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Вийшло "критичне" оновлення для Samsung Galaxy: негайно перевірте свої телефони Samsung опублікувала подробиці виправлення безпеки за березень 2025 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Samsung підтвердила, що випустила важливе безкоштовне оновлення, яке виправляє низку тривожних помилок, зокрема деякі, які були визнані "критичними".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про деталі важливого оновлення для Samsung Galaxy і способи його встановлення.

Деталі оновлення

Березневий патч 2025 року виправляє 58 вразливостей безпеки, виявлених у попередньому програмному забезпеченні, які зачіпають основну операційну систему Android. Оновлення може бути випущено найближчим часом для всіх відповідних смартфонів і планшетів Galaxy.

Воно включає 51 виправлення від Google і сім виправлень від Samsung. 11 з них відзначені як критичні, а 40 - як високопріоритетні. Одне з виправлень також було випущено Google у патчі безпеки попереднього місяця. Три виправлення не застосовуються до пристроїв Samsung, але включені в новий патч.

"Samsung Mobile випускає технічне оновлення для основних флагманських моделей у рамках щомісячного процесу Security Maintenance Release (SMR)", - заявила Samsung на своїй сторінці оновлень.

Samsung виправила деякі вразливості, пов'язані з Bluetooth Auracast, Galaxy Watch Gallery, MAC-адресою і неправильним контролем доступу.

Очікується, що південнокорейська компанія випустить стабільне оновлення One UI 7.0 для сумісних телефонів і планшетів високого класу наступного місяця. Бюджетні та середньобюджетні телефони і планшети можуть отримати оновлення в травні.

Як оновити ваш телефон Galaxy:

  • Проведіть вниз від верхньої частини екрана і потім натисніть на значок "Налаштування"
  • Прокрутіть і натисніть "Оновлення програмного забезпечення" або "Оновлення системи"
  • Натисніть "Завантажити та встановити", "Перевірити оновлення системи" або "Перевірити оновлення програмного забезпечення". Якщо оновлення доступне, воно має почати завантажуватися автоматично, хоча на деяких пристроях вам може знадобитися натиснути "Завантажити зараз"
  • Коли завантаження завершиться, дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб встановити оновлення.

Варто зазначити, що не всі телефони Samsung отримують щомісячні оновлення, деякі старі моделі тепер отримують нові патчі тільки з інтервалами протягом року.

Які моделі смартфонів отримали оновлення безпеки

Galaxy Z

Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6

Galaxy S

Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25

Інші моделі

Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G

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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: SamMobile, The Mirror, Samsung Mobile Security.

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