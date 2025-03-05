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Вышло "критическое" обновление для Samsung Galaxy: немедленно проверьте свои телефоны

Среда 05 марта 2025 13:00
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Вышло "критическое" обновление для Samsung Galaxy: немедленно проверьте свои телефоны Samsung опубликовала подробности исправления безопасности за март 2025 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Samsung подтвердила, что выпустила важное бесплатное обновление, которое исправляет ряд тревожных ошибок, в том числе некоторые, которые были признаны "критическими".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о деталях важного обновления для Samsung Galaxy и способах его установки.

Детали обновления

Мартовский патч 2025 года исправляет 58 уязвимостей безопасности, обнаруженных в предыдущем программном обеспечении, которые затрагивают основную операционную систему Android. Обновление может быть выпущено в ближайшее время для всех подходящих смартфонов и планшетов Galaxy.

Оно включает 51 исправление от Google и семь исправлений от Samsung. 11 из них отмечены как критические, а 40 - как высокоприоритетные. Одно из исправлений также было выпущено Google в патче безопасности предыдущего месяца. Три исправления не применяются к устройствам Samsung, но включены в новый патч.

"Samsung Mobile выпускает техническое обновление для основных флагманских моделей в рамках ежемесячного процесса Security Maintenance Release (SMR)", - заявила Samsung на своей странице обновлений.

Samsung исправила некоторые уязвимости, связанные с Bluetooth Auracast, Galaxy Watch Gallery, MAC-адресом и неправильным контролем доступа.

Ожидается, что южнокорейская компания выпустит стабильное обновление One UI 7.0 для совместимых телефонов и планшетов высокого класса в следующем месяце. Бюджетные и среднебюджетные телефоны и планшеты могут получить обновление в мае.

Как обновить ваш телефон Galaxy:

  • Проведите вниз от верхней части экрана и затем нажмите на значок "Настройки"
  • Пролистайте и нажмите "Обновление программного обеспечения" или "Обновления системы"
  • Нажмите "Загрузить и установить", "Проверить обновления системы" или "Проверить обновления программного обеспечения". Если обновление доступно, оно должно начать загружаться автоматически, хотя на некоторых устройствах вам может потребоваться нажать "Загрузить сейчас"
  • Когда загрузка завершится, следуйте инструкциям на экране, чтобы установить обновление.

Стоит отметить, что не все телефоны Samsung получают ежемесячные обновления, некоторые старые модели теперь получают новые патчи только с интервалами в течение года.

Какие модели смартфонов получили обновление безопасности

Galaxy Z

Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6

Galaxy S

Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra

Другие модели

Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G

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При подготовке материала использовались следующие источники: SamMobile, The Mirror, Samsung Mobile Security.

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