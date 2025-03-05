Вышло "критическое" обновление для Samsung Galaxy: немедленно проверьте свои телефоны

Samsung подтвердила, что выпустила важное бесплатное обновление, которое исправляет ряд тревожных ошибок, в том числе некоторые, которые были признаны "критическими".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о деталях важного обновления для Samsung Galaxy и способах его установки.

Детали обновления

Мартовский патч 2025 года исправляет 58 уязвимостей безопасности, обнаруженных в предыдущем программном обеспечении, которые затрагивают основную операционную систему Android. Обновление может быть выпущено в ближайшее время для всех подходящих смартфонов и планшетов Galaxy.

Оно включает 51 исправление от Google и семь исправлений от Samsung. 11 из них отмечены как критические, а 40 - как высокоприоритетные. Одно из исправлений также было выпущено Google в патче безопасности предыдущего месяца. Три исправления не применяются к устройствам Samsung, но включены в новый патч.

"Samsung Mobile выпускает техническое обновление для основных флагманских моделей в рамках ежемесячного процесса Security Maintenance Release (SMR)", - заявила Samsung на своей странице обновлений.

Samsung исправила некоторые уязвимости, связанные с Bluetooth Auracast, Galaxy Watch Gallery, MAC-адресом и неправильным контролем доступа.

Ожидается, что южнокорейская компания выпустит стабильное обновление One UI 7.0 для совместимых телефонов и планшетов высокого класса в следующем месяце. Бюджетные и среднебюджетные телефоны и планшеты могут получить обновление в мае.

Как обновить ваш телефон Galaxy:

Проведите вниз от верхней части экрана и затем нажмите на значок "Настройки"

Пролистайте и нажмите "Обновление программного обеспечения" или "Обновления системы"

Нажмите "Загрузить и установить", "Проверить обновления системы" или "Проверить обновления программного обеспечения". Если обновление доступно, оно должно начать загружаться автоматически, хотя на некоторых устройствах вам может потребоваться нажать "Загрузить сейчас"

Когда загрузка завершится, следуйте инструкциям на экране, чтобы установить обновление.

Стоит отметить, что не все телефоны Samsung получают ежемесячные обновления, некоторые старые модели теперь получают новые патчи только с интервалами в течение года.

Какие модели смартфонов получили обновление безопасности

Galaxy Z

Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6

Galaxy S

Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra

Другие модели

Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G

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