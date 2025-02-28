Як додати функції ШІ Samsung Galaxy S25 на будь-який смартфон за кілька хвилин

Samsung Galaxy S25 пропонує передові ШІ-функції, які роблять роботу з пристроєм зручною та інтуїтивно зрозумілою. Однак не всім хочеться змінювати свій телефон заради нових можливостей.

Про те, як додати функції ШІ Galaxy S25 на ваш поточний смартфон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Швидке знаходження контенту на екрані за допомогою Circle to Search

Функція "Коло для пошуку" від Google спрощує пошук контенту на екрані без необхідності перемикатися між додатками.

Функція "Круговий пошук" на серії S25 має спрощений інтерфейс і тепер підтримує сканування QR-кодів і штрих-кодів. За допомогою опції можна сканувати коди, просто малюючи коло. Наразі вона доступна лише на Galaxy S25, S25S і S25 Ultra, але очікується, що також з'явиться на старіших моделях.

Щоб скористатися функцією, необхідно довго натискати на кнопку головного екрана на підтримуваному пристрої. Якщо функція недоступна, ви можете встановити Google Lens і використовувати пошук контенту на екрані - це працює аналогічно.

Як отримати функцію "Круговий пошук"

Для аналогічних функцій візуального пошуку можна використовувати Google Lens або додаток "Круговий пошук". Встановіть його на ваш Android-смартфон, дотримуючись інструкцій на екрані, і налаштуйте додаток як стандартний.

Щоб скористатися функцією, утримуйте кнопку живлення і намалюйте коло на будь-якому екрані. Замість Google використовуватиметься візуальний пошук, проте результати залишаться точними.

Для iPhone можна використовувати відповідний ярлик або функцію візуального інтелекту на підтримуваних пристроях.

Circle to Search (фото: Technology Personalized)

Пошук із використанням природної мови

Одним із корисних оновлень у серії Samsung Galaxy S25 є функція пошуку з підтримкою природної мови. Вона дає змогу шукати контент, використовуючи прості розмовні фрази.

Наприклад, для ввімкнення нічного режиму на більшості Android-пристроїв потрібно точно вказати назву налаштування. У Galaxy S25 досить задати запит у розмовній формі, наприклад, замість точної назви "Нічний режим" можна сказати "мої очі болять", і Samsung запропонує відповідні налаштування.

Функція пошуку з природною мовою доступна в налаштуваннях і додатку галереї на серії S25.

Для користувачів інших пристроїв також є подібні інструменти. Наприклад, у додатку Google Photos можна шукати фотографії за допомогою розмовних фраз, а власники телефонів Nothing можуть скористатися оновленою галереєю в Nothing OS 3.0, що підтримує таку функцію.

Пошук із використанням розмовної мови (фото: Technology Personalized)

Samsung Now Brief

Однією з корисних функцій у серії Samsung Galaxy S25 є Now Brief, що надає щоденні зведення, які допоможуть залишатися в курсі подій дня. Це включає оновлення погоди, майбутні події в календарі, інформацію про акції та пропозиції, засновані на ваших звичках.

Функція також інтегрується з іншими пристроями Samsung, такими як Samsung Watch і розумними гаджетами, пропонуючи персоналізований досвід і можливість створення власних звичок. Вона також працює з електронною поштою, нагадуючи про терміни дії купонів і майбутні поїздки.

Крім того, Samsung додала NowBar на екран блокування, забезпечуючи швидкий доступ до спортивних результатів, маршрутів та інших живих даних з різних застосунків, аналогічно функції Dynamic Island на iPhone.

Для інших пристроїв доступна аналогічна функція через Google Assistant на Android. Вона надає швидкий огляд дня з персоналізованим резюме, включно з оновленнями погоди, новинами, автоматизованими завданнями та іншими деталями. Однак, з урахуванням планів Google замінити Assistant на Gemini, для довгострокового використання, можливо, буде потрібно перейти на інший додаток.

Для повноцінної роботи Google Assistant на інших пристроях потрібно буде запланувати свої звички і дозволити асистенту відстежувати ваші дії через застосунки Google.

Як отримати функцію Now Brief на пристроях:

Скачайте додаток Google Assistant і увійдіть у свій обліковий запис

Потім додайте його як асистента за замовчуванням, дотримуючись інструкцій на екрані.

Встановіть застосунок Google Home (Android/ iOS) на свій смартфон і увійдіть у той самий обліковий запис Google, що й для Google Assistant

Перейдіть у розділ автоматизації та створіть нову процедуру з тригерною фразою для Google Assistant, щоб запустити її.

Коли ви активуєте ШІ-помічник із зазначеною фразою, він виконає ваше завдання і створить нове. Це безкоштовно і працює з Google Assistant за замовчуванням на всіх Android-пристроях.

Samsung Now Brief (фото: Technology Personalized)

Асистент для написання з ШІ

Інструменти ШІ для написання тексту - це одна з найкорисніших функцій на смартфонах. Вона допоможе вам швидко відредагувати текст, виправити граматичні помилки та відформатувати його в потрібний тон, без обмежень.

Samsung представила нові функції для написання з ШІ, які дають змогу переписувати, підсумовувати, форматувати текст, змінювати його тон і багато іншого.

Існує два способи використовувати такі інструменти на Android-пристроях. Ви можете встановити ChatGPT або інший аналогічний сервіс, вставити текст і переписати його, а потім вставити в потрібний додаток.

Однак якщо ви не хочете перемикатися між додатками, простіше встановити Microsoft AI Keyboard. Ця клавіатура містить вбудовані інструменти ШІ (потрібен доступ до інтернету), які дають змогу переписувати текст, змінювати його тон і генерувати нові фрази за допомогою технології Microsoft Turing, без необхідності переходити в окремий застосунок.

Функція безкоштовна, працює онлайн і доступна в будь-яких додатках, де використовується клавіатура, включно із соціальними мережами, месенджерами та сервісами типу Slack, а також на зустрічах, де необхідний набір тексту.

Як отримати інструменти для написання з ШІ на Android:

Встановіть Microsoft Swift AI Keyboard

Зробіть його клавіатурою за замовчуванням, дотримуючись інструкцій на екрані

Для переписування тексту введіть мінімум три слова, натисніть на значок помічника і виберіть потрібну версію тексту. Натисніть "Прийняти", щоб замінити текст.

Для iPhone: можна використовувати вбудовані інструменти від Apple або встановити Microsoft Swift AI Keyboard.

Інструменти ШІ для написання тексту (фото: Technology Personalized)

Gemini Live

Samsung впровадила вдосконалену версію Gemini Live у серію S25, яка пропонує допомогу в реальному часі, враховуючи поточні дії на екрані.

На відміну від стандартного Gemini, яке відповідає на запитання, Gemini Live орієнтується на завдання і контекст, пропонуючи допомогу, відповідну тому, що ви робите на пристрої.

Наприклад, якщо ви робите покупку, Gemini Live запропонує аналогічні товари і відповідний розмір, а також застосує доступний купон. Під час зустрічі він може підсумовувати основні моменти та інтегруватися з такими додатками, як Spotify, Samsung Health і Google Maps, щоб виконувати дії.

Якщо ви хочете отримати схожу функціональність, можна використовувати ChatGPT (Android/iPhone) або Perplexity AI (Android/iPhone). Ці додатки підтримують багатомодальне введення в безкоштовній версії, даючи змогу працювати з текстом, голосом, зображеннями і живими відео, а також отримувати інформацію в реальному часі.

Perplexity AI додатково аналізує контент на екрані та дає пропозиції в процесі роботи. Також можна використовувати функцію "Круговий пошук" для швидкого знаходження контенту на екрані.

Для того щоб отримати таку функціональність, як у серії S25, ці ШІ-помічники мають бути глибоко інтегровані в операційну систему, що неможливо на інших пристроях.

Проте аналогічні функції доступні через сторонні додатки, але вони не такі досконалі, мають обмеження і не інтегруються так плавно, як Google Live Gemini. Очікується, що ця функція буде доступна на всіх Android-пристроях у майбутньому.

Gemini Live (фото: Technology Personalized)

ШІ в додатку "Фотографії"

Крім інструментів для написання, функції ШІ в застосунку "Фотографії" можуть бути корисними для більшості користувачів. Одна з таких можливостей - інструмент видалення небажаних об'єктів, який допомагає прибирати зайві елементи із зображень.

На Android цю функцію можна використовувати через додаток Google Photos. Він ефективно видаляє непотрібні деталі без значних спотворень.

Власникам iPhone варто перевірити вбудований додаток "Галерея", оскільки така функція може бути доступна на їхньому пристрої. Перевага вбудованого інструменту в тому, що він працює локально, без необхідності підключення до інтернету.

Видалення фонового шуму з аудіо та відео

Функція Audio Noise Eraser в Samsung Galaxy S25 дає змогу за допомогою ШІ усувати фоновий шум в аудіо- та відеозаписах. Аналогічні можливості пропонують різні додатки та онлайн-сервіси. Безкоштовні інструменти шумозаглушення допомагають виділити людський голос, прибираючи сторонні звуки.

Як прибрати шум з аудіо:

Встановіть Audio Noise Eraser (Android/iPhone)

Увійдіть у додаток (реєстрація не потрібна)

Виберіть аудіофайл, запустіть обробку і видаліть шум.

Функція Audio Noise Eraser (фото: Technology Personalized)

ШІ-транскрипція дзвінків

ШІ-технології дають змогу перетворювати телефонні розмови на текст. Samsung удосконалив цю функцію, додавши режим "розмови в чаті", який виділяє ключові моменти бесіди.

Транскрипція дзвінків доступна на iPhone і більшості Android-пристроїв. Якщо ваш смартфон не підтримує цю функцію, можна скористатися сторонніми додатками:

Truecaller (Android iPhone) - один із найнадійніших варіантів, але вимагає підписки Premium

Google Voice - дає змогу безкоштовно записувати вхідні дзвінки

AI Live Transcription & Notification від Google - підходить для подальшої розшифровки записаних розмов.

Як розшифрувати дзвінки безкоштовно:

Запишіть розмову за допомогою вбудованого диктофона (увімкніть гучний зв'язок)

Використовуйте сервіс аудіотранскрипції, наприклад Sound-type AI, який не тільки перетворює мову на текст, а й автоматично виділяє важливі моменти

За необхідності скористайтеся ChatGPT або Google Gemini для швидкого підбиття підсумків.

Для iPhone: В iOS 18 і пізніших версіях доступна вбудована функція запису і транскрипції дзвінків.

ШІ-транскрипція дзвінків (фото: Technology Personalized)

Інтеграція додатків у Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 представляє нову функцію інтеграції застосунків, що дає змогу Gemini взаємодіяти одразу з кількома сервісами. Наприклад, ви можете попросити Gemini знайти найкращі ресторани й одразу надіслати інформацію по SMS.

Функція доступна для пристроїв Realme 14 Pro Plus і OnePlus 13, але поки що підтримує тільки додатки Google. Однак на смартфонах Samsung вона працює і зі сторонніми сервісами, включно зі Spotify і WhatsApp.

Щоб скористатися інтеграцією, встановіть Gemini Live і призначте його помічником за замовчуванням. Після цього натисніть кнопку живлення, активуйте Gemini і вкажіть додатки, з якими хочете взаємодіяти.

Інтеграція додатків (фото: Technology Personalized)

Пошук пісень за наспівуванням

На пристроях Samsung Galaxy S25 з'явилася можливість шукати пісні, просто наспівуючи мелодію. Це працює навіть із музикою з відео в Instagram, TikTok або YouTube. Очікується, що функція незабаром з'явиться і на Google Pixel.

Альтернативою може стати Shazam, який визначає пісні за звуком. Також можна скористатися Google Assistant - достатньо наспівати мелодію в стандартному додатку Google.

Як знайти пісню за наспівом:

Встановіть Shazam або використовуйте Google Assistant

Наспівайте мелодію - додаток знайде пісню і покаже результат.

Вас може зацікавити: