10 крутих функцій Samsung, які зробили б будь-який Android-смартфон кращим

Samsung вже давно задає тренди у світі Android-смартфонів, впроваджуючи унікальні функції, які роблять використання пристроїв зручнішим і продуктивнішим. Однак багато брендів поки що не поспішають переймати найкращі ідеї Samsung, залишаючи користувачів без дійсно корисних функцій.

Про 10 крутих фішок Samsung, які могли б зробити будь-який Android-смартфон кращим, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Спливаюче вікно для додатків

Хоча більшість Android-смартфонів підтримують режим розділеного екрана, він дає змогу одночасно запускати лише два додатки. Однак функція спливаючого вікна в One UI дає можливість працювати одразу з кількома додатками.

Ця функція перетворює будь-який додаток на невелике плаваюче вікно, розмір якого можна змінювати, створюючи досвід, схожий на роботу на ПК. Крім того, вікно можна мінімізувати в компактну іконку, щоб легко перемикатися між завданнями.

Завдяки цьому ви можете повноцінно використовувати великий екран, наприклад, дивитися відео на YouTube і одночасно відповідати на повідомлення, шукати інформацію або навіть стрімити контент, не перемикаючись між додатками.

Спливаюче вікно для додатків (фото: MakeUseOf)

Бічна панель

Одна з найкращих функцій багатозадачності на смартфонах Samsung Galaxy - це бічна панель Edge Panel. Той, хто користувався Samsung, знає, наскільки це зручний і корисний інструмент.

Вона не тільки забезпечує швидкий доступ до додатків і контактів, а й включає безліч корисних інструментів. Одним рухом можна відкрити нагадування, буфер обміну, зробити скриншот, написати повідомлення або додати новий контакт.

Загалом, Edge Panel робить роботу зі смартфоном зручнішою та ефективнішою, не перериваючи основне завдання, і це функція, яку варто було б додати на всі Android-пристрої.

Edge Panel (фото: MakeUseOf)

Функція приховування додатків

Можливість приховувати додатки - це невелика, але вкрай корисна функція для тих, хто піклується про конфіденційність.

В One UI від Samsung приховати застосунок дуже просто, проте багато Android-смартфонів, включно з пристроями Google Pixel, не мають цієї опції (виняток - смартфони OnePlus). У підсумку користувачам доводиться вдаватися до сторонніх лаунчерів, що не завжди зручно.

Як приховати додатки на Samsung (фото: MakeUseOf)

Подвійний месенджер

Функція Dual Messenger у Samsung дає змогу дублювати популярні месенджери, такі як WhatsApp, Telegram, Snapchat, Messenger та інші. Це особливо корисно для тих, кому потрібно керувати двома акаунтами - наприклад, особистим і робочим - на одному пристрої.

Хоча на інших Android-смартфонах теж можна встановити дві копії одного додатка, для цього зазвичай потрібен сторонній софт. Виробники Android-пристроїв повинні пропонувати вбудовані рішення для управління кількома акаунтами, щоб позбавити користувачів зайвих складнощів і ризиків, пов'язаних із третіми додатками.

Dual Messenger (фото: MakeUseOf)

Захищена папка

Secure Folder - одна з найбільш недооцінених функцій на смартфонах Samsung Galaxy. Це захищене сховище, в якому можна приховувати фото, відео, файли і навіть додатки, захищаючи їх від сторонніх очей. Доступ до цих даних можливий тільки через встановлений користувачем PIN-код або пароль.

Такий ступінь конфіденційності має бути стандартом для всіх Android-пристроїв, оскільки він дає користувачам упевненість у безпеці особистої інформації, залишаючись при цьому зручним і доступним.

Secure Folder (фото: MakeUseOf)

Ефекти для відеодзвінків

Деякі месенджери, такі як WhatsApp, підтримують ефекти для відеодзвінків, наприклад, розмиття фону, але не всі. Однак завдяки функції ефектів відеодзвінків в One UI ви можете змінювати фон під час розмови на суцільний колір або будь-яке зображення на свій вибір.

Крім того, є функція автофокусування, яка автоматично підлаштовує камеру, щоб ви завжди залишалися в центрі кадру, навіть якщо рухаєтеся.

Ефекти для відеодзвінків (фото: MakeUseOf)

Режими та автоматизація

Режими дають змогу змінювати налаштування пристрою залежно від ситуації - наприклад, під час роботи, сну або тренувань. Можна налаштувати "Режим водіння", який під час увімкнення автоматично запускає Spotify і зачитує повідомлення вголос.

Процедури дають ще більше можливостей, даючи змогу запускати дії за тригерами, як-от місце розташування, час або використання певного застосунку. Наприклад, можна створити рутину, яка вмикає режим "Не турбувати" під час відвідування роботи.

Наявність таких функцій прямо в налаштуваннях значно покращує досвід використання смартфона.

Режими та автоматизація (фото: MakeUseOf)

Хороші модулі блокування

Одна з головних особливостей Android - гнучкість налаштування, але жоден бренд не пропонує стільки можливостей кастомізації, як Samsung з Good Lock.

Keys Cafe дає змогу створювати клавіатуру з нуля: змінювати колір, розмір, анімації та ефекти

QuickStar дає можливість приховувати іконки в рядку стану (будильник, VPN, батарея тощо) для акуратнішого вигляду

Theme Park дає змогу налаштовувати теми, змінюючи елементи інтерфейсу, такі як панель швидких налаштувань, іконки та регулятор гучності

І це лише мала частина можливостей Good Lock, який дає безпрецедентний контроль над зовнішнім виглядом і функціональністю пристрою.

Good Lock (фото: MakeUseOf)

Chat Assist

Samsung впровадила у свої смартфони Galaxy AI, і однією з найкорисніших функцій стала Chat Assist.

Цей інструмент автоматично виправляє граматичні та орфографічні помилки в тексті, а також може створювати повідомлення з нуля на основі ваших ввідних даних.

Крім того, Chat Assist пропонує варіанти переформулювання тексту, даючи змогу адаптувати стиль спілкування: зробити повідомлення більш ввічливим, неформальним або професійним.

Chat Assist (фото: MakeUseOf)

Простий режим

Не всі користувачі смартфонів добре розбираються в технологіях, і тут на допомогу приходить Easy Mode від Samsung.

Цей режим спрощує інтерфейс, роблячи телефон доступнішим для тих, хто тільки починає користуватися смартфонами або вважає їх складними.

Easy Mode збільшує розмір тексту та іконок, робить меню простішим і зменшує кількість елементів на екрані. Він особливо корисний для літніх людей, дітей або тих, хто віддає перевагу мінімалістичному інтерфейсу.

Подібна функція має бути доступна на всіх Android-смартфонах, щоб зробити пристрої зручними для всіх користувачів.

Easy Mode (фото: MakeUseOf)