У мережі з'явився графік оновлення смартфонів Samsung до Android 15: список моделей

Android 15 вже існує кілька місяців, але власники пристроїв Samsung поки нічого не отримали, за винятком бета-версій для Galaxy S24. Тепер з'явився новий витік, і він передбачає, що стабільну версію One UI 7 пристрої Samsung можуть почати отримувати з квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Деталі інсайду

Користувач @BuligaDavidCri1 опублікував у Twitter/X скриншоти, що демонструють графік виходу One UI 7. За його словами, ці дані були озвучені Samsung Romania на Zoom-семінарі для Galaxy S25 і надані безпосередньо Samsung Korea.

BREAKING! Samsung Romania підтвердила під час Zoom Meeting for S25 series workshop графік оновлення для One UI 7 і Android 15!



Ця інформація надійшла сьогодні з Кореї! pic.twitter.com/X9dLpeZxZj - Buliga Cristian - Tech Trends (@BuligaDavidCri1) February 25, 2025

Коли чекати стабільну One UI 7 на базі Android 15

Galaxy S:

Серія Galaxy S24 (S24, S24 Plus, S24 Ultra і, можливо, S24 FE) - 18 квітня

Серія Galaxy S23 (S23, S23 Plus, S23 Ultra) - 25 квітня

Galaxy S23 FE - 16 травня

Серія Galaxy S22 (S22, S22 Plus, S22 Ultra) - 16 травня

Серія Galaxy S21 (S21, S21 Plus, S21 Ultra і, можливо, S21 FE) - 23 травня

Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 6/Z Flip 6 - 18 квітня

Galaxy Z Fold 5/Z Flip 5 - 25 квітня

Galaxy Z Fold 4/Z Flip 4 - 16 травня

Galaxy Z Fold 3/Z Flip 3 - 23 травня

Galaxy A:

Galaxy A54 - 25 квітня

Galaxy A34 - 16 травня

Galaxy A53 і A33 - 23 травня

Цей графік загалом збігається з попередніми витоками, які стверджували, що стабільна версія One UI 7 вийде тільки після релізу Galaxy S25 Edge. Окремі витоки вказують, що запуск Galaxy S25 Edge відбудеться у квітні-травні, тож дати виглядають правдоподібно. Також були чутки про шість бета-версій One UI 7 до квітня, що теж укладається в цей графік.

Однак витік викликає сумніви, оскільки на скриншоті присутній текст "Ви ділитеся екраном". Це вказує на те, що скриншот зроблено з екрана ведучого презентації, що може означати або навмисний витік, або підробку з метою ввести в оману. Офіційної інформації від Samsung, як і раніше, немає, і компанія зберігає мовчання.

Проте, цей витік дає хоча б деяку надію на терміни виходу оновлення.