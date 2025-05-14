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Вишиванка з Опілля і джинси з Zara: з чим поєднувати вишиті сорочки в буденному житті

Середа 14 травня 2025 20:45
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Вишиванка з Опілля і джинси з Zara: з чим поєднувати вишиті сорочки в буденному житті З чим поєднувати вишиванку (фото: freepik.com)
Автор: Іванна Пашкевич

Вишита сорочка дедалі частіше з'являється не лише на свята, а й у щоденному гардеробі українців. Сучасна мода на вишивку більше не обмежується урочистими подіями.

Дизайнерка та засновниця бренду GAPTUVALNYA Наталія Гергелюк в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як змінилося ставлення до традиційного одягу та що зараз обирають українці.

За її словами, найбільшою популярність сьогодні мають лаконічні сорочки з вишивкою "білим по білому".

"Їх часто вибирають як частину повсякденних образів, і мене це дуже тішить. Адже це означає, що вишита сорочка стає не винятком, а нормою - природною частиною щоденного життя", - пояснює дизайнерка.Вишиванка з Опілля і джинси з Zara: з чим поєднувати вишиті сорочки в буденному життіЛаконічні сорочки з "білим по білому" (фото надані дизайнеркою)

Змінилася і мотивація: люди шукають не просто гарний виріб, а його сенс. Їм важливо знати походження орнаменту, символіку й навіть кольори.

"Особливо зворушливо спостерігати, як молодь відкриває для себе вишиванку. Не як обов'язковий дрес-код на день вишиванки, а як частину себе", - додає вона.

Як поєднувати вишиту сорочку зі стилем "кежуал"

"Якщо це вишита блузка, то поєдную її з джинсами, класичними штанами чи спідницями. Це може бути як легкий денний образ, так і більш вишуканий для зустрічей чи подій", - розповідає дизайнерка.

За її словами, у теплу пору року вона щодня носить лляні сукні з вишивкою. А піджаки із колекцій бренду - зручний варіант на міжсезоння.Вишиванка з Опілля і джинси з Zara: з чим поєднувати вишиті сорочки в буденному життіЯк поєднувати вишиту сорочку зі стилем "кежуал" (фото надані дизайнеркою)

"Вони ідеально працюють як верхній одяг і додають образу структури, навіть якщо під ним проста лляна сорочка", - каже вона.

Одна з колекцій бренду натхнена регіоном Опілля, який охоплює частину Галичини та Львівщини. У ній традиційні орнаменти трансформовані в сучасні силуети: сукні, блузки, жакети.Вишиванка з Опілля і джинси з Zara: з чим поєднувати вишиті сорочки в буденному життіЯк поєднувати вишиту сорочку зі стилем "кежуал" (фото надані дизайнеркою)

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Zara Вишиванка
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