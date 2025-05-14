ua en ru
Ср, 14 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вышиванка из Ополья и джинсы из Zara: с чем сочетать вышитые сорочки в повседневной жизни

Среда 14 мая 2025 20:45
UA EN RU
Вышиванка из Ополья и джинсы из Zara: с чем сочетать вышитые сорочки в повседневной жизни С чем сочетать вышиванку (фото: freepik.com)
Автор: Иванна Пашкевич

Вышитая рубашка все чаще появляется не только на праздники, но и в ежедневном гардеробе украинцев. Современная мода на вышивку больше не ограничивается торжественными событиями.

Дизайнер и основательница бренда GAPTUVALNYA Наталья Гергелюк в интервью РБК-Украина рассказала, как изменилось отношение к традиционной одежде и что сейчас выбирают украинцы.

По ее словам, наибольшей популярностью сегодня пользуются лаконичные рубашки с вышивкой "белым по белому".

"Их часто выбирают как часть повседневных образов, и меня это очень радует. Ведь это означает, что вышитая рубашка становится не исключением, а нормой - естественной частью повседневной жизни", - объясняет дизайнер.Вышиванка из Ополья и джинсы из Zara: с чем сочетать вышитые сорочки в повседневной жизниЛаконичные рубашки с "белым по белому" (фото предоставлены дизайнером)

Изменилась и мотивация: люди ищут не просто красивое изделие, а его смысл. Им важно знать происхождение орнамента, символику и даже цвета.

"Особенно трогательно наблюдать, как молодежь открывает для себя вышиванку. Не как обязательный дресс-код на день вышиванки, а как часть себя", - добавляет она.

Как сочетать вышитую рубашку со стилем "кэжуал"

"Если это вышитая блузка, то сочетаю ее с джинсами, классическими брюками или юбками. Это может быть как легкий дневной образ, так и более изысканный для встреч или событий", - рассказывает дизайнер.

По ее словам, в теплое время года она ежедневно носит льняные платья с вышивкой. А пиджаки из коллекций бренда - удобный вариант на межсезонье.Вышиванка из Ополья и джинсы из Zara: с чем сочетать вышитые сорочки в повседневной жизниКак сочетать вышитую рубашку со стилем "кэжуал" (фото предоставлены дизайнером)

"Они идеально работают как верхняя одежда и добавляют образу структуры, даже если под ним простая льняная рубашка", - говорит она.

Одна из коллекций бренда вдохновлена регионом Ополье, который охватывает часть Галичины и Львовщины. В ней традиционные орнаменты трансформированы в современные силуэты: платья, блузки, жакеты.Вышиванка из Ополья и джинсы из Zara: с чем сочетать вышитые сорочки в повседневной жизниКак сочетать вышитую рубашку со стилем "кэжуал" (фото предоставлены дизайнером)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Zara Вышиванка
NEWS
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции