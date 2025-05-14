Дизайнерка Наталія Гергелюк: Наші предки не вживали слово "вишиванка" - його нав'язали в радянські часи

Чому українці дедалі частіше носять вишивку щодня? Чим вишита сорочка відрізняється від "етноодягу"? Як виглядає вишивка з грибної шкіри? Чому слово "вишиванка" - не таке невинне, як здається? Дизайнерка Наталія Гергелюк в інтерв'ю РБК-Україна дає відповіді на всі ці питання і розповідає про нове життя української сорочки.

У розмові з РБК-Україна засновниця бренду Наталія Гергелюк розповіла про зміну ставлення до вишивки, регіональні відмінності орнаментів, тренди, ціни та еволюцію національного одягу.

Це стало можливим завдяки переосмисленню історії та зусиллям українських брендів, які адаптують традиційні орнаменти до сучасності. Один із них - Gaptuvalnya, заснований в Івано-Франківську.

Щороку в Україні та за її межами відзначають День вишиванки. Вишита сорочка вже давно вийшла за межі святковості - її дедалі частіше носять у будні, без жодного приводу.

– Як змінюється ставлення людей до вишиванок після повномасштабної війни?

– Після початку повномасштабного вторгнення ставлення до вишиванки докорінно змінилося. Інтерес до вишиванки стрімко зріс, і я бачу, як дедалі більше людей починають шукати не просто красиву річ, а зміст. Вони хочуть знати, з якого регіону орнамент, що означають символи, чому саме така кольорова гама. Це новий рівень свідомості.

Ми чуємо історії наших дідусів і бабусь, які потрапляли до в'язниць, заслань і концтаборів тільки за те, що співали українських пісень, говорили рідною мовою або одягали вишиванку. І це надає їй ще більшої ваги. Бо коли ти вдягаєш вишиту сорочку сьогодні - ти не просто одягаєш одяг. Ти несеш світові свою ідентичність.

Особливо зворушливо спостерігати, як молодь відкриває для себе вишиванку. Не як обов’язковий дрес код на 15 травня, а як частину себе. Вони комбінують її з сучасними речами, створюють нову мову моди, яка говорить світу: я українець, і я цим пишаюсь.

– Чи зіштовхуєтеся ви з упередженням, що вишиванка - це щось "консервативне"?

– Так, цей наратив справді існував, і, на жаль, подекуди живе досі. У радянські часи вишиванку вважали проявом "неблагонадійності", вона асоціювалась із націоналізмом і могла стати причиною переслідувань.

У побуті її знецінювали як щось "сільське", "застаріле", щоб відірвати людей від своїх коренів. Це був метод стирання національної ідентичності. Традиційний одяг, мова, пісня - все, що формує нас як народ, мало бути або знецінене, або поглинуте імперським.

Насправді вишиванка - це не про минуле, а про зв'язок. Вона не є консервативною, якщо розуміти її суть: це стиль, символіка, ідентичність. Її можна вписати в сучасний світ настільки органічно, що вона не просто не виглядає консервативно - вона виглядає трендово.

Я часто кажу: традиція - це не про минуле. Це про безперервність. Про зв'язок, який не втрачає сили з роками. Чим більше ми це розуміємо, тим менше залишається місця для стереотипів.

– Яка різниця між вишиванкою, вишитою сорочкою та етноодягом?

– Наші пращури не вживали слово "вишиванка". Вони говорили просто "сорочка". Цей термін з'явився під час радянщини і вживався в зневажливому та принизливому значенні - "хохли в своих вишиванках". Таке ставлення було частиною загальної політики приниження всього українського.

Саме тому ми свідомо відмовляємось від цього слова і повертаємося до справжніх, гідних назв, зокрема, "вишита сорочка".

Щодо етноодягу - це ширше поняття. Це сучасне вбрання, створене за мотивами традиційного костюму: з використанням давніх народних технік, орнаментів, крою, але вже адаптоване до сьогоднішнього стилю життя.

– Як змінюються тренди на вишиванки? Що українці зараз найчастіше вибирають?

– Тренди не оминають і вишитих сорочок. Вони, як і будь-який інший елемент гардеробу, змінюються, відображаючи дух часу. Серед наших клієнтів зараз найбільшою популярністю користуються стримані, лаконічні моделі - з вишивкою "білим по білому". Їх часто обирають як частину повсякденних образів, і мене це дуже тішить. Адже це означає, що вишита сорочка стає не винятком, а нормою - природною частиною щоденного життя.

А от на великі обрядові свята дедалі частіше можна побачити людей у справжніх, автентичних сорочках з різних регіонів - Гуцульщини, Опілля, Слобожанщини... Це неймовірно зворушує. Люди починають глибше цікавитися своїм корінням, вивчають орнаменти, особливості крою, історію кожного регіону. І саме в цьому я бачу головний "тренд" - усвідомленість, яка йде від серця.

Вишиті сорочки, натхненні Опіллям (фото: архів дизайнерки)

– Які сенси закладені у вишиванку сьогодні? Наскільки вони відрізняються від традиційних?

– На мою думку, сьогодні ми закладаємо у вишиту сорочку навіть більше сенсів, ніж це робили наші предки.

Якщо звернутись до етнографічних досліджень, то можна побачити, що вишиті сорочки в минулому були насамперед частиною повсякденного життя. Їх називали буденними - це були прості сорочки з мінімальною кількістю вишивки: лише на манжетах чи комірці.

Окремо існували святкові сорочки, які готувалися до великих подій - з рясною вишивкою на рукавах, зі складною кольоровою гамою, що залежала від регіону. Наприклад, білосніжні сорочки Полтавщини, яскраві гуцульські чи вишиті чорними нитками Борщівські сорочки з сучасної Тернопільщини.

Особливе місце мали так звані сорочки "з голки" - весільні, які шились спеціально до шлюбу, або ж ті, що готувалися на похорон. Їх не можна було одягати в повсякденні дні - це була частина особливого сакрального обряду.

Шиття було важкою, але священною працею. Зазвичай жінки вишивали взимку, коли завершувалися польові роботи й наставали довгі вечори. Незаміжні дівчата готували собі придане: весільні рушники, сорочки як буденні, так і святкові, складали їх у скриню на майбутнє життя.

Сьогодні вишивка - це, з одного боку, повернення до цих глибин, а з іншого - переосмислення. Ми вкладаємо у неї пам'ять про наших предків, біль війни, любов до країни, і разом з тим - сучасну естетику, нове бачення краси, в якому є тиша, смисл і свобода.

– Помітила, що у вас на сайті вишиванки називаються блузками з вишивкою. З чим це пов'язано?

– Ми використовуємо назву "блузка з вишивкою", бо вона ближча до автентичного вживання. У традиційному побуті наші предки говорили просто "сорочка" або "біла блуза", залежно від регіону та типу одягу.

Натомість слово "вишиванка" з'явилося вже в радянський період як наслідок системного стирання української ідентичності. Тоді вишитий одяг був фактично заборонений у повсякденному житті, його використовували лише як декоративний елемент на свята, в офіційних виступах, у фольклорних ансамблях. Вишита сорочка втратила свою функцію живого, буденного одягу. Так і сформувався міф, що це суто сценічний одяг або одяг для селян.

Ми ж навпаки хочемо повернути цьому одягу його справжнє значення: як речі, що жили поряд із людиною щодня, передавалися з покоління в покоління, мали свою глибину й цінність.

– У своїй роботі ви використовуєте мікошкіру, тобто матеріал із грибів і грибниць. Як ви до цього дійшли? Чому для вас це було важливо? Чи плануєте далі працювати в таких експериментальних напрямках?

– Це справді був дуже цікавий і важливий для мене експеримент. Ми створили піджак із мікошкіри - інноваційного матеріалу, виготовленого на основі грибниць - і доповнили його мінімалістичною вишивкою. Колекція отримала назву “Віхи". У цьому проєкті мені хотілося поєднати майбутнє і минуле: технології, які вже змінюють світ, і культурний код, що допомагає нам не втратити себе.

Мікошкіра - це про майбутнє, яке вже настало. Це екологічна, етична альтернатива, яка дозволяє створювати речі без шкоди для природи. А вишивка - делікатна, ненав'язлива - стала для мене “віхами” на шляху: символами, які позначають маршрут і водночас допомагають не загубитися в дорозі. В українській традиції віхи - це орієнтири, що вказували шлях мандрівникові, нагадували, де дім, і як до нього повернутись.

Такі експерименти мені дуже близькі: я вірю в силу поєднання старого й нового, глибинного й сміливо інноваційного. І, звісно, планую продовжувати в цьому напрямку.

Одяг із грибниці та грибів (фото: архів дизайнерки)

– Чи носите вишиту сорочку в повсякденному житті? З чим її поєднуєте?

– Так, звичайно. У моєму гардеробі багато виробів з вишивкою, і я активно ношу їх у повсякденному житті. Якщо це вишита блузка, то поєдную її з джинсами, класичними штанами чи спідницями. Це може бути як легкий денний образ, так і більш вишуканий для зустрічей чи подій.

У теплу пору року практично щодня обираю наші легкі лляні сукні, для мене це найкомфортніший, зручний і водночас красивий одяг. А піджаки - це взагалі must have на міжсезоння: вони ідеально працюють як верхній одяг і додають образу структури, навіть якщо під ним проста лляна сорочка.

– Чи були у вас колекції, натхненні конкретними регіональними орнаментами? Як ви адаптуєте їх до сучасності?

– Так, я завжди шукаю натхнення в українських регіонах, і одна з яскравих колекцій, натхненних традиціями, - це колекція, присвячена Опіллю. Це етнорегіон, який охоплює Галичину та частину Львівщини. Народний костюм цього регіону вирізняється барвистою, рясною вишивкою, а також використанням оксамиту - кептарики, запаски.

У цій колекції ми взяли автентичний орнамент і адаптували його до сучасного стилю. Ми більше попрацювали з формою та силуетами, трансформуючи традиційні елементи, як-от кептарик, в елементи суконь та блузок.

Це дозволило поєднати давні мотиви з новими формами, створюючи водночас вишуканий, але зручний одяг, що може бути частиною повсякденного життя сучасної жінки.

– Чи є у вас історія, коли клієнт чи клієнтка ділилися особливим значенням вишиванки у своєму житті?

– Таких історій справді багато за роки. Виділити якусь одну важко, але є певні моменти, які завжди залишають глибокий слід у серці. Це зазвичай сорочки, які батьки купують для своїх дітей, або весільні образи. Вишиванки для дітей - це не просто одяг, це справжній оберіг, символ батьківської любові та традиції, які передаються з покоління в покоління.

А весільні вишиванки - це особливий момент, коли кожен орнамент, кожна деталь мають своє значення. Ми ретельно підбираємо орнаменти, кольори, адже ці речі створюються з особливим трепетом, з думкою про те, що вони будуть одягати їх на найважливіші моменти життя.

Вишивана сорочка для багатьох стає не просто одягом, а своєрідною "пам'яттю", яка зберігає найкращі спогади і значення. Це безцінно.

– Брендовані сучасні вишиванки доволі дорогі. Розкажіть, з чого складається ця вартість та чому вона висока?

– Вартість наших виробів дійсно може здатися високою, але вона зумовлена низкою факторів, які безпосередньо впливають на кінцеву ціну. По-перше, ми використовуємо тканини, які привозимо з Європи. Всі вони натуральні і високоякісні - це забезпечує не тільки відмінний вигляд, але й довговічність виробів. Крім того, нитки для вишивки також сертифіковані європейськими виробниками, що гарантує високу якість та стійкість кольорів.

Ще один важливий аспект - це вартість пошиву. Вона є значно вищою порівняно з виробами без вишивки, і це не випадково. Технологія крою та обробки вишитих елементів потребує більше часу, уваги до деталей і висококваліфікованої роботи. Всі ці фактори впливають на вартість кінцевого виробу.

Ми маємо великі сподівання на розвиток української промисловості. Це дасть можливість переходити на тканини, виготовлені в Україні, що зробить наші вироби доступнішими для більшої кількості людей, зберігаючи при цьому високу якість.

– У 2024 році вашу вишиванку вибрала Перша леді України Олена Зеленська. Як вона вибирала вишиванку? Чи продається ця модель зараз?

– Це була велика честь для нас! Пані Олена Зеленська вперше з'явилась у вишиваній сорочці нашого бренду на початку 2023 року. Ця модель називається "Гранатова лоза", і вона й досі доступна для покупки. Це одна з наших найпопулярніших моделей, і ми дуже раді, що вона отримала таке визнання.

Олена Зеленська у вишитій сорочці бренду GAPTUVALNYA (фото: instagram.com/gaptuvalnya)

– Як вишиванка може бути частиною глобального стилю? В чому її потенціал для світу?

– Вишиванка вже є частиною глобального стилю та фешн-індустрії. Вишивка, як техніка декору одягу, текстилю, не є винятково українським явищем. Цей вид декоративного мистецтва відомий у всьому світі з давніх часів. Сьогодні ми бачимо, як вишивка активно використовується в колекціях найвідоміших світових модних брендів, таких як Dior, Valentino, Gucci та багато інших.

В Україні ж вишиванка досі іноді стигматизована радянським минулим і сприймається як елемент самоідентифікації або навіть патріотизму. Водночас, на міжнародній модній арені, одяг з вишивкою вже давно став самостійним стилем, що виражає не тільки культуру, але й індивідуальність, естетику та креативність.

Вишиті елементи в колекціях світових брендів (фото: thepage.ua, mis.dp.ua)

– Як ви бачите еволюцію вишитої сорочки через 10 років?

– Я маю великі сподівання, що через 10 років вишита сорочка стане абсолютно звичайною частиною повсякденного гардеробу, і я більше не буду чути питання: "А яке сьогодні свято?", коли виходитиму у вишитій сорочці в будній день. Мені дуже хочеться, щоб ми змогли вивести вишиванку за межі святковості та обрядовості, щоб це був не лише одяг для особливих випадків, а й звичайний елемент щоденного стилю.

Вірю, що спільними зусиллями ми перетворимо вишиванку на частину сучасного урбаністичного стилю, який буде асоціюватися з комфортом, елегантністю та національним самовираженням, без необхідності чекати на особливі дати чи урочисті події.