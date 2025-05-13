Ретро, 3D і "рішельє". 10 найдорожчих українських вишиванок: хто їх купує і чому
Українська вишиванка - це не просто національний одяг, а певна сакральна цінність. Особливий шарм одяг отримує ще й тоді, коли виготовлений вручну. Однак водночас крафтове виробництво зазвичай дорожче за великі масштаби.
РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало добірку найдорожчих вишиванок від українських брендів.
Vita Kin
Сукня-вишиванка The VITA Dress виконана зі 100% льону в глибокому чорному кольорі. Вона прикрашена складною ручною вирізною вишивкою, що додає виробу особливого шарму та унікальності. Сукню шиють в обмеженій кількості, що підкреслює її ексклюзивність.
Ціна - 154 125 гривень (3 750 доларів).
Сукня-вишиванка The VITA Dress (скриншот: www.vitakin.com)
Блуза Olympia Sleeveless Top - це втілення мінімалізму та вишуканості. Виготовлена зі 100% попліну, вона має безрукавний крій і представлена в класичному білому кольорі. Цей топ ідеально підходить для створення елегантного образу в літній період.
Ціна - приблизно 67 000 гривень (1 625 доларів).
Блуза Olympia Sleeveless Top (скриншот: www.vitakin.com)
Блуза Rosemary Blouse - це приклад сучасної інтерпретації традиційної вишивки. Виконана зі 100% льону в оливковому відтінку, вона прикрашена складною ручною вирізною вишивкою, яка надає виробу витонченості та легкості. Блуза ідеально підходить для літніх днів, а в поєднанні зі спідницею Rosemary Skirt створює романтичний образ у стилі ретро.
Ціна - 59 925 гривень (1 450 доларів).
Блуза Rosemary Blouse (скриншот: www.vitakin.com)
Yuliya Magdych
Кафтан Mimosa виготовлений з батисту та прикрашений яскравою жовто-блакитною 3D-вишивкою, натхненою українськими автентичними візерунками. На створення кожного виробу іде 72 години ручної роботи та 18 кілометрів ниток. Фасон підходить для будь-якого типу фігури. Кафтан можна купити в різних кольорах.
Ціна - 133 630 гривень.
Кафтан Mimosa (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)
Біло-червоний міді-кафтан Roses з батисту прикрашений вишуканою етнічною 3D-вишивкою у вигляді троянд. Силует та мотиви базуються на українських традиційних візерунках.
Ціна - 117 030 гривень.
Біло-червоний міді-кафтан Roses (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)
Біла мідісукня Cotton виготовлена зі 100% льону та прикрашена 3D-вишивкою, що відображає українські автентичні мотиви. Сукня може бути виготовлена за індивідуальними параметрами, що зазвичай займає два тижні.
Ціна - 98 355 гривень.
Біла мідісукня Cotton (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)
Темно-синій міді-кафтан Sakura прикрашений яскравою багатобарвною 3D-вишивкою у вигляді сакури. Вишивка виконана вручну, що надає виробу унікальності та відображає поєднання традицій та сучасності.
Ціна - 71 380 гривень.
Темно-синій міді-кафтан Sakura (скриншот: ua.yuliyamagdych.com)
Varenyky Fashion
Чорна максісукня "Рута" виготовлена з натурального льону та прикрашена яскравою кольоровою вишивкою, натхненою українськими народними мотивами. На сукню перенесли вишивку з рушника 1925 року. Кожен виріб створюється вручну, з використанням якісних натуральних тканин і ниток.
Ціна - 36 500 гривень.
Максісукня "Рута" (скриншот: varenykyfashion.ua)
Біла максісукня "Вогняна квітка" виготовлена з натурального льону та прикрашена вишивкою білим по білому, що створює ефект об'ємного орнаменту. У цій сукні використано одну з найскладніших технік - "рішельє" або вирізування. Складність цієї ажурної вишивки у скрупульозності ручної роботи та віртуозності відтворення орнаментів на сорочках та сукнях.
Ціна - 25 500 гривень.
Максісукня "Вогняна квітка" (скриншот: varenykyfashion.ua)
Foberini
Витончена блуза "Квітка" з блакитного льону прикрашена флористичною вишивкою, виконаною в техніці витинання. Горловина оздоблена зав'язками з саморобними китицями, а рукави - декоративними "пухликами", що додає виробу елегантності та відсилання до старовинних українських традицій.
Ціна - 15 000 гривень.
Блуза "Квітка" (скриншот: foberini.com.ua)
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайти та соціальні мережі згаданих брендів.