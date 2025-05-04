Штани капрі повернулися в моду з 90-х: як їх носить Надя Дорофєєва

Штани капрі знову в моді - вони повертаються з 90-х як один з головних трендів весни 2025. Цей стильний і зручний елемент гардероба можна легко поєднувати з різними речами для створення актуальних і легких луків.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як такі штани стилізує популярна співачка Надя Дорофєєва .

Який образ обрала Надя Дорофєєва

Для повсякденного луку співачка обрала чорні капрі, що щільно облягають фігуру. Їх доповнює чорний ремінь з великою металевою пряжкою, а також трендові ботильйони-шкарпетки.

Верхня частина образу Дорофєєвої складається з короткого білого топа і вільного чорного піджака з широкими плечима, який додає елегантності.

Аксесуаром слугує невелика сумочка з екохутра коричневого кольору, яку співачка тримає в руці.

У цьому луці співачка поєднує спортивний шик (капрі, ботильйони-шкарпетки, топ) і елегантності (піджак). Чорно-біла колірна гамма має стриманий і стильний вигляд, а акцент у вигляді пухнастої сумочки додає образу оригінальності.



Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Капрі - модний тренд 2025

Ці укорочені штани, які закінчуються десь між коліном і щиколоткою, були надзвичайно популярні в 90-х роках, і тепер вони знову завойовують серця модниць.

У сучасному переосмисленні капрі можуть мати дуже стильний та актуальний вигляд. Ось кілька моментів, про які варто знати:

різноманіття фасонів: сьогодні капрі представлені в різних варіантах: від обтислих моделей до більш вільних і широких. Також можна зустріти капрі з високою або низькою посадкою, зі стрілками або без, з різними декоративними елементами.

сьогодні капрі представлені в різних варіантах: від обтислих моделей до більш вільних і широких. Також можна зустріти капрі з високою або низькою посадкою, зі стрілками або без, з різними декоративними елементами. матеріали: для весняно-літнього сезону особливо актуальними будуть капрі з легких тканин, таких як бавовна, льон, денім або трикотаж. Для прохолодної погоди можна вибрати варіанти з більш щільних матеріалів.

для весняно-літнього сезону особливо актуальними будуть капрі з легких тканин, таких як бавовна, льон, денім або трикотаж. Для прохолодної погоди можна вибрати варіанти з більш щільних матеріалів. вплив 90-х: у сучасних інтерпретаціях капрі часто можна зустріти відгомони естетики 90-х, наприклад, поєднання з масивними кросівками або укороченими топами.

З чим носити капрі

Кежуал

Для повсякденного образу поєднуйте їх з футболками, майками, легкими светрами, сорочками в стилі оверсайз. Взуття може бути різним: кросівки, кеди, еспадрильї, сандалі.

Елегантний стиль

Капрі з більш щільної тканини та класичного крою можна комбінувати з блузками, приталеними жакетами, елегантними туфлями на підборах або балетками.

Спортивний шик

Поєднуйте капрі спортивного крою з кроп-топами, худі або спортивними куртками та кросівками.

Актуальні деталі

Зверніть увагу на капрі з розрізами збоку, з цікавими кишенями, з поясами-ланцюжками або з незвичними принтами.



Капрі можна носити в офіс (фото: instagram.com/sylviemus_)