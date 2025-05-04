Штани капрі повернулися в моду з 90-х: як їх носить Надя Дорофєєва
Штани капрі знову в моді - вони повертаються з 90-х як один з головних трендів весни 2025. Цей стильний і зручний елемент гардероба можна легко поєднувати з різними речами для створення актуальних і легких луків.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як такі штани стилізує популярна співачка Надя Дорофєєва.
Який образ обрала Надя Дорофєєва
Для повсякденного луку співачка обрала чорні капрі, що щільно облягають фігуру. Їх доповнює чорний ремінь з великою металевою пряжкою, а також трендові ботильйони-шкарпетки.
Верхня частина образу Дорофєєвої складається з короткого білого топа і вільного чорного піджака з широкими плечима, який додає елегантності.
Аксесуаром слугує невелика сумочка з екохутра коричневого кольору, яку співачка тримає в руці.
У цьому луці співачка поєднує спортивний шик (капрі, ботильйони-шкарпетки, топ) і елегантності (піджак). Чорно-біла колірна гамма має стриманий і стильний вигляд, а акцент у вигляді пухнастої сумочки додає образу оригінальності.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Капрі - модний тренд 2025
Ці укорочені штани, які закінчуються десь між коліном і щиколоткою, були надзвичайно популярні в 90-х роках, і тепер вони знову завойовують серця модниць.
У сучасному переосмисленні капрі можуть мати дуже стильний та актуальний вигляд. Ось кілька моментів, про які варто знати:
- різноманіття фасонів: сьогодні капрі представлені в різних варіантах: від обтислих моделей до більш вільних і широких. Також можна зустріти капрі з високою або низькою посадкою, зі стрілками або без, з різними декоративними елементами.
- матеріали: для весняно-літнього сезону особливо актуальними будуть капрі з легких тканин, таких як бавовна, льон, денім або трикотаж. Для прохолодної погоди можна вибрати варіанти з більш щільних матеріалів.
- вплив 90-х: у сучасних інтерпретаціях капрі часто можна зустріти відгомони естетики 90-х, наприклад, поєднання з масивними кросівками або укороченими топами.
З чим носити капрі
Кежуал
Для повсякденного образу поєднуйте їх з футболками, майками, легкими светрами, сорочками в стилі оверсайз. Взуття може бути різним: кросівки, кеди, еспадрильї, сандалі.
Елегантний стиль
Капрі з більш щільної тканини та класичного крою можна комбінувати з блузками, приталеними жакетами, елегантними туфлями на підборах або балетками.
Спортивний шик
Поєднуйте капрі спортивного крою з кроп-топами, худі або спортивними куртками та кросівками.
Актуальні деталі
Зверніть увагу на капрі з розрізами збоку, з цікавими кишенями, з поясами-ланцюжками або з незвичними принтами.
Капрі можна носити в офіс (фото: instagram.com/sylviemus_)
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