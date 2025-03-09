Вище тільки космос. 8 найдорожчих речей, які існують на цій планеті

Найдорожчі речі у світі - що приховує це поняття? Чи знаєте ви, що неймовірну ціну можуть мати не тільки предмети розкоші, але й багато чого іншого?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на видання How Stuff Works про 8 речей, ціна яких перевищує усі наші уявлення про "дорого та багато".

Найдорожче нерухоме майно

У Монако, знаменитому французькому князівстві, відомому своїм розкішним способом життя, ціна квадратного метра нерухомості сягає 5,250 доларів. Але є одне місце, де нерухомість ще дорожча: парковка в Гонконзі. У 2021 році одне місце для паркування на території ультралюксового комплексу в Гонконзі було продано за вражаючі 1,3 мільйона доларів. Це робить вартість квадратного метра 10,000 доларів, а на цьому місці не поставиш навіть диван!

Найдорожчий коштовний камінь

Діамант "Кохі-Нур" вагою 105 каратів є частиною корони, що належала британській королеві-матері Єлизаветі. Його вартість оцінюється у 591 мільйонів доларів. Діамант був видобутий в Індії, а під час колоніального періоду британці змусили місцевого принца передати його разом з відмовою від претензій на престол. З того часу індійський уряд вимагає повернення цього діаманта.

Скляна копія діаманта (фото: Вікіпедія)

Найдорожчий будинок

Найдорожчий будинок у світі - це, без сюрпризів, палац. Букінгемський палац у Лондоні оцінюється у 6,7 мільярда доларів. Цей палац служить резиденцією британської королівської родини та одночасно є туристичним об'єктом. Букінгемський палац має 775 кімнат, включаючи 19 державних, де монарх приймає підданих і почесних гостей.

Найдорожча картина, що коли-небудь була продана

Найдорожчою картиною в світі є "Спаситель світу" Леонардо да Вінчі, яку саудівський принц Бадр бін Абдулла Аль Сауд придбав у 2016 році за 450,5 мільйона доларів. Ця олійна картина зображує Ісуса Христа з орбітою в одній руці та знаком хреста в іншій. Вартість картини наразі оцінюється в 497,8 мільйона доларів.

Картина "Спаситель миру" (зображення: Вікіпедія)

Найдорожчий автомобіль

Найдорожчий автомобіль у світі - це Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 року, який був проданий на аукціоні за 143 мільйона доларів у 2022 році. Цей винятково швидкий спортивний автомобіль - один з лише двох виготовлених примірників. Його максимальна швидкість досягала 186 миль на годину (299 км/год), що в середині 1950-х років було неймовірним досягненням.

Найдорожчий приватний літак

Найдорожчі літаки у світі - це літаки Air Force One, які належать президенту США. Вартість двох нових літаків Boeing 747, які готуються до поставки в 2026 році, становить близько 3,9 мільярда доларів. Це включає вартість літаків та модифікацій, що роблять їх спеціально оснащеними для потреб президента США, таких як офіси, конференц-зали та медичний центр.

Літак Air Force One (фото: Вікіпедія)

Найдорожча спеція

Шафран - одна з найдорожчих спецій у світі, вартість якої становить 5,000 доларів за фунт (453 грами). Цю спецію збирають вручну з квітів крокусу, які розцвітають лише шість тижнів на рік восени. Для збору одного фунта шафрану потрібно зібрати нитки з більш ніж 170,000 квітів.

Найдорожча річ у світі

Найдорожчою річчю, створеною людьми, є Міжнародна космічна станція (МКС), вартість якої складає 150 мільярдів доларів. Вона була побудована за 12 років і з 2000 року на ній проводяться наукові експерименти, а також проживають астронавти з 18 різних країн. МКС є найбільш дорогою річчю, створеною людством, і її вартість продовжує зростати з кожним роком.

Міжнародна космічна станція (фото: Вікіпедія)

Вас може зацікавити