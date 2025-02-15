8 найдорожчих фото в історії: чому вони коштують сотні тисяч доларів

Перше фото в історії (Вид з вікна в Ле Гра, 1826)

Фотографія Жозефа Нісефора Ньєпса, зроблена в 1826 році, є найстарішим збереженим зображенням, створеним за допомогою геліографії. Вона зображує вид з вікна його будинку у Франції. Через свою унікальність, це фото вважається безцінним. Якщо воно колись буде продане, його вартість оцінюють в понад 3 мільйони доларів.

(фото: Вікіпедія)

Перше аерофото (Бостон, 1860)

Це фото Джеймса Уоллеса Блека з Бостону, зроблене з аеростата в 1860 році, є першим аерофото в історії фотографії. Збереглося лише кілька копій цього знімка. Його вартість оцінюється в 150 000 доларів завдяки історичній значущості. Це зображення поважають за революційну перспективу та значення в історії фотографії.

(фото: Вікіпедія)

Перший політ братів Райт (1903)

Це знакове фото першого в світі моторного польоту братів Райт на Кітті-Хок в 1903 році має величезну історичну та технічну цінність. Колекціонери та ентузіасти авіації оцінюють його вартість від 100 000 до 200 000 доларів. Зв'язок із найбільшим досягненням людства підвищує його статус як колекційного об'єкта. Цей знімок є символом прогресу в історії авіації.

(фото: Вікіпедія)

Відплиття "Титаніка" з Саутгемптона (1912)

Це фото зображує відплиття "Титаніка" з Саутгемптона на його смертельному першому рейсі. Вартість цього знімка оцінюють від 75 000 до 150 000 доларів через зв'язок із однією з найбільших морських катастроф в історії. Колекціонери предметів, пов'язаних з "Титаніком", високо цінують це фото. Його рідкість і зв'язок з трагедією роблять його дуже бажаним.

(фото: Вікіпедія)

Перша висадка на Місяць (Ніл Армстронг, 1969)

Це знакове фото першого кроку Ніла Армстронга на Місяці має величезну цінність завдяки своєму зв'язку з місією "Аполлон-11". Оригінальні копії цього фото оцінюються в 50 000 - 100 000 доларів. Важливість цієї події в історії космічних досліджень робить цей знімок дуже бажаним для колекціонерів. Він є символом однієї з найбільших досягнень людства.

(фото: Вікіпедія)

Катастрофа "Гінденбурга" (1937)

Фото вибуху дирижабля "Гінденбург" в 1937 році є одним із найвідоміших знімків катастроф. Його вартість оцінюється від 80 000 до 150 000 доларів. Зв'язок з важливою історичною подією та драматичне зображення трагедії роблять цей знімок дуже бажаним для колекціонерів. Цей знімок став символом однієї з найбільших катастроф в авіації.

(фото: Вікіпедія)

Падіння Берлінської стіни (1989)

Це фото, що фіксує момент руйнування Берлінської стіни, символізуючи кінець Холодної війни. На зображенні люди святкують, руйнуючи стіну, що розділяла Німеччину десятиліттями. Оригінальні копії цього фото оцінюються від 50 000 до 100 000 доларів завдяки важливості цієї події в історії. Цей знімок є сильним емоційним символом глобальних змін.

(фото: Вікіпедія)

Перше підводне фото (1899)