Ціною у пів царства. Які 5 колекційних предметів коштують як бюджет невеликої країни

Колекціонування - це не лише хобі, а й багатомільйонний бізнес, де рідкісні речі можуть коштувати більше, ніж бюджети цілих міст. Суми, які за них сплачують на аукціонах, вражають уяву, адже йдеться про сотні мільйонів доларів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Rarest.org розповідає про п’ять найдорожчих колекційних предметів, які були продані за рекордні суми.

Подвійний орел Saint-Gaudens

Ціна: 20,1 млн доларів

Країна походження: США

Рік випуску: 1907–1933

Власник: уряд США

Золота монета Saint-Gaudens Double Eagle номіналом у 20 доларів є однією з найкрасивіших та найвідоміших у світі нумізматики. Вона стала символом могутності США в ХХ столітті, адже була останньою золотою монетою такого номіналу, випущеною для широкого обігу. Її унікальний дизайн і рідкість зробили її справжнім скарбом для колекціонерів та інвесторів.

Найцінніші екземпляри цієї серії датуються пізніми роками випуску. Наприклад, у 1929 році було викарбувано 1,8 млн монет, але більшість з них пішли на переплавку у 1930-х роках. Сьогодні у світі залишилося лише кілька тисяч таких монет, що робить їх винятковою рідкістю.

Подвійний орел Saint-Gaudens (фото: numismaticnews.com)

Годинник Graff Diamonds Hallucination

Ціна: 55 млн доларів

Країна походження: Південна Африка

Рік створення: 2014

Власник: Лоуренс Графф

Годинник Graff Diamonds Hallucination - це справжній шедевр ювелірного мистецтва, який утримує титул найдорожчого годинника у світі. Однак термін "годинник" тут використаний дуже умовно: основною цінністю є не механізм, а надзвичайна інкрустація з рідкісних діамантів.

Цей аксесуар містить 110 каратів діамантів різних кольорів: жовті, сині, сірі, зелені, помаранчеві та рожеві дорогоцінні камені вражають своєю яскравістю. Маленький кварцовий циферблат загубився серед цього блиску, що робить годинник більше витвором мистецтва, ніж функціональним аксесуаром.

Годинник створений за ініціативою власника ювелірного дому Graff, Лоуренса Граффа, як символ унікальності та майстерності компанії у світі дорогоцінного каміння.

Годинник Graff Diamonds Hallucination (фото: thejewelleryeditor.com)

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé

Ціна: 142,7 млн доларів

Країна походження: Німеччина

Рік випуску: 1955

Власник: анонімний колекціонер

Спортивний автомобіль Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé - це справжня легенда автопромисловості. Він був створений у 1955 році під керівництвом інженера Рудольфа Уленгаута і став вершиною технологій того часу.

Усього було виготовлено лише два прототипи цієї моделі, що робить її безцінним експонатом. Один із них зберігається в музеї Mercedes-Benz у Штутгарті, а другий у 2022 році було продано на аукціоні за 135 мільйонів євро приватному колекціонеру. Це зробило його найдорожчим автомобілем, коли-небудь проданим на аукціоні.

Кошти від продажу були використані для створення освітнього фонду Mercedes-Benz Fund, спрямованого на підтримку молодих інженерів.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé (фото: carscoops.com)

Діамант Hope

Ціна: 350 млн доларів

Країна походження: Індія

Рік відкриття: XVII століття

Власник: Смітсонівський інститут

Hope Diamond - один із найвідоміших дорогоцінних каменів у світі. Цей 45,52-каратний діамант було знайдено в шахті Коллур в Індії у XVII столітті. Через вміст бору він має унікальний синій колір.

Його першим власником став французький мандрівник Жан-Батіст Таверньє, який продав коштовність королю Людовику XIV. Пізніше камінь став відомий як "Французький синій" і прикрашав корону французьких монархів, аж доки не зник під час Великої французької революції. У ХХ столітті він потрапив до рук американської світської левиці Евелін Волш Маклін, яка носила його на підвісці, інкрустованій ще 16 діамантами.

Нині Hope Diamond експонується у Смітсонівському музеї у Вашингтоні, де його щорічно бачать понад 7 мільйонів відвідувачів.

Діамант Hope (фото: ids.si.edu)

Картина "Спаситель світу"

Ціна: 450,3 млн доларів

Країна походження: Італія

Рік створення: 1490-ті

Власник: Мохаммед бін Салман

Картина Salvator Mundi, авторство якої приписують Леонардо да Вінчі, стала найдорожчим витвором мистецтва у світі. Це портрет Христа, написаний маслом на дерев’яній панелі, що був проданий у 2017 році на аукціоні Christie's за 450,3 млн доларів.

Цікаво, що ця картина довгий час вважалася втраченою. Вона зникла у XVIII столітті, а згодом з’явилася у приватній колекції, де її помилково вважали копією. Лише на початку 2000-х років після реставрації картина була визнана оригіналом і продана за рекордну суму.

Нині картина належить наслідному принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману, імовірно, вона зберігається на його яхті.

Картина "Спаситель світу" (фото: leonardodavinci.net)