Спортивні артефакти: скільки колекціонери у 2025 році готові платити за легендарні предмети

Спорт об’єднує мільйони людей у всьому світі, а для деяких він стає не просто захопленням, а справжньою пристрастю. Колекціонування предметів, пов’язаних зі спортом, дозволяє зберігати історію змагань, досягнень легендарних спортсменів та унікальні артефакти.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найцікавіші категорії спортивних предметів, які збирають колекціонери по всьому світу та скільки вони коштують в Україні.

Спортивна форма та екіпірування

Одна з найпопулярніших категорій серед колекціонерів - це футболки, шорти, бутси та інша екіпіровка, в якій спортсмени виступали на важливих турнірах. Особливу цінність мають речі, що належали відомим спортсменам або були використані під час історичних матчів.

Деякі колекціонери зосереджуються на футболках з автографами, а інші - на уніформі певної епохи або команди. Рідкісні екземпляри можуть коштувати сотні тисяч доларів, особливо якщо вони пов’язані з легендарними моментами.



Ця майка належала чемпіону СРСР 1940-х років Володимиру Когану, а зараз була продана за 1000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Автографи спортсменів

Підписи легендарних спортсменів - це одні з найбільш бажаних експонатів у колекціях. Їх можна знайти на м’ячах, плакатах, програмах матчів, рукавичках або навіть на фотографіях. Особливою цінністю користуються автографи, отримані особисто під час змагань або зустрічей із спортсменами.

Старовинні підписи, наприклад, автографи Мухаммеда Алі або Пеле, мають величезну історичну та матеріальну цінність. Через високу популярність цього виду колекціонування на ринку часто з’являються підробки, тому важливо перевіряти автентичність у спеціалізованих організаціях.



Хокейна ключка з автографами легенд 1972-1987 років коштує 100 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Кубки, медалі та нагороди

Оригінальні спортивні нагороди - одна з найрідкісніших та найцінніших категорій. Вони можуть бути як офіційними медалями з Олімпійських ігор або чемпіонатів світу, так і менш відомими регіональними трофеями.

Найбільший інтерес викликають золоті медалі та особисті нагороди легендарних атлетів. Деякі колекціонери спеціалізуються на певних видах спорту, збираючи, наприклад, лише боксерські пояси або кубки престижних футбольних турнірів. Унікальність таких експонатів робить їх рідкісними на ринку, а їхня вартість може сягати мільйонів доларів.





Кубок UEFA Динамо-Київ 1974-1975 років був проданий за 20 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Спортивний інвентар

М’ячі, ключки, рукавички, ракетки та інше обладнання, що використовувалося під час важливих змагань, є особливо бажаними серед колекціонерів. Наприклад, бейсбольні м’ячі з фінальних ігор Світової серії або тенісні ракетки чемпіонів Вімблдону стають цінними експонатами.

Деякі колекціонери збирають предмети лише з певних турнірів або спортивних епох. Чим рідкісніший предмет та важливіша подія, з якою він пов’язаний, тим вищою є його колекційна цінність.



Футбольний м'яч "Динамо-Київ" 1968 року за 38 500 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Квитки та програмки з матчів

Колекціонування квитків на спортивні заходи стало популярним способом збереження пам’яті про історичні події у спорті. Особливу цінність мають квитки на фінали чемпіонатів світу, Олімпійські ігри або культові матчі, наприклад, фінал Ліги чемпіонів чи Супербоул.

Окрім квитків, великою популярністю користуються програмки, афіші та офіційні каталоги змагань. Вони можуть містити автографи спортсменів або рідкісні фотографії, що робить їх ще більш цінними. Колекціонування таких речей дозволяє не лише зберігати історію, а й досліджувати розвиток спорту через десятиліття.



Квитки на Олімпіаду 1980 р. продають сьогодні за 1300 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Картки та постери з спортсменами

Колекційні спортивні картки - це окрема велика категорія, яка має величезну армію прихильників. Бейсбольні, баскетбольні та хокейні картки стали популярними ще в XX столітті та сьогодні коштують величезні гроші.

Наприклад, картка з молодим Майклом Джорданом або рідкісні екземпляри з автографами можуть продаватися за сотні тисяч доларів. Також популярні великі плакати та постери із зображеннями легендарних атлетів, які прикрашали стіни фанатів у різні роки.



Фото з автографом футболіста "Динамо-Київ" Андрія Ярмоленка можна купити за 40 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)