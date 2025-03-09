Выше только космос. 8 самых дорогих вещей, которые существуют на этой планете

Самые дорогие вещи в мире - что скрывает это понятие? Знаете ли вы, что невероятную цену могут иметь не только предметы роскоши, но и многое другое?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает со ссылкой на издание How Stuff Works о 8 вещах, цена которых превышает все наши представления о "дорого и много".

Самое дорогое недвижимое имущество

В Монако, знаменитом французском княжестве, известном своим роскошным образом жизни, цена квадратного метра недвижимости достигает 5,250 долларов. Но есть одно место, где недвижимость еще дороже: парковка в Гонконге. В 2021 году одно парковочное место на территории ультралюксового комплекса в Гонконге было продано за впечатляющие 1,3 миллиона долларов. Это делает стоимость квадратного метра 10,000 долларов, а на этом месте не поставишь даже диван!

Самый дорогой драгоценный камень

Бриллиант "Кохи-Нур" весом 105 карат является частью короны, принадлежавшей британской королеве-матери Елизавете. Его стоимость оценивается в 591 миллион долларов. Бриллиант был добыт в Индии, а во время колониального периода британцы заставили местного принца передать его вместе с отказом от претензий на престол. С тех пор индийское правительство требует возвращения этого бриллианта.

Стеклянная копия бриллианта (фото: Википедия)

Самый дорогой дом

Самый дорогой дом в мире - это, без сюрпризов, дворец. Букингемский дворец в Лондоне оценивается в 6,7 миллиарда долларов. Этот дворец служит резиденцией британской королевской семьи и одновременно является туристическим объектом. Букингемский дворец имеет 775 комнат, включая 19 государственных, где монарх принимает подданных и почетных гостей.

Самая дорогая картина, которая когда-либо была продана

Самой дорогой картиной в мире является "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, которую саудовский принц Бадр бин Абдулла Аль Сауд приобрел в 2016 году за 450,5 миллиона долларов. Эта масляная картина изображает Иисуса Христа с орбитой в одной руке и знаком креста в другой. Стоимость картины сейчас оценивается в 497,8 миллиона долларов.

Картина "Спаситель мира" (изображение: Википедия)

Самый дорогой автомобиль

Самый дорогой автомобиль в мире - это Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года, который был продан на аукционе за 143 миллиона долларов в 2022 году. Этот исключительно быстрый спортивный автомобиль - один из всего двух изготовленных экземпляров. Его максимальная скорость достигала 186 миль в час (299 км/ч), что в середине 1950-х годов было невероятным достижением.

Самый дорогой частный самолет

Самые дорогие самолеты в мире - это самолеты Air Force One, которые принадлежат президенту США. Стоимость двух новых самолетов Boeing 747, которые готовятся к поставке в 2026 году, составляет около 3,9 миллиарда долларов. Это включает стоимость самолетов и модификаций, делающих их специально оснащенными для нужд президента США, таких как офисы, конференц-залы и медицинский центр.

Самолет Air Force One (фото: Википедия)

Самая дорогая специя

Шафран - одна из самых дорогих специй в мире, стоимость которой составляет 5,000 долларов за фунт (453 грамма). Эту специю собирают вручную из цветов крокуса, которые расцветают только шесть недель в году осенью. Для сбора одного фунта шафрана нужно собрать нити из более чем 170,000 цветов.

Самая дорогая вещь в мире

Самой дорогой вещью, созданной людьми, является Международная космическая станция (МКС), стоимость которой составляет 150 миллиардов долларов. Она была построена за 12 лет и с 2000 года на ней проводятся научные эксперименты, а также проживают астронавты из 18 разных стран. МКС является самой дорогой вещью, созданной человечеством, и ее стоимость продолжает расти с каждым годом.

Международная космическая станция (фото: Википедия)

Вас может заинтересовать