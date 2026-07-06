ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ

ДСНС розповіла деталі ліквідації наслідків масованої атаки на Київ. Рятувальники вивели десятки людей із зруйнованих і палаючих будинків у кількох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Подільський район

У житловій пʼятиповерхівці сталося влучання з подальшим руйнуванням з 9 по 5 поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря, ще 28 врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває.

За іншими адресами:

загорілась обшивка даху будівлі та ліфтова шахта;

часткове руйнування даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі;

падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового будинку;

триває пошук потерпілих у 21-поверховому будинку, де зруйновано з 2 по 5 поверхи.

Дарницький район

На території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків уламки впали на рівні 4 поверху, в іншому - сталася пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також горить поруч розташований гаражний кооператив.

Фото: ліквідація наслідків нічної атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

За іншою адресою через влучання уламків у 30-поверховий будинок спалахнула пожежа з 23 по 25 поверхи.

Голосіївський район

Попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на локаціях. Інформацію про постраждалих уточнюють.