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ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ

06:13 06.07.2026 Пн
2 хв
Десятки людей рятувальники вивели з палаючих та зруйнованих будинків
aimg Катерина Коваль
ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ Фото: рятувальники вже працюють на місці влучання (t.me/dsns_telegram)
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ДСНС розповіла деталі ліквідації наслідків масованої атаки на Київ. Рятувальники вивели десятки людей із зруйнованих і палаючих будинків у кількох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Подільський район

У житловій пʼятиповерхівці сталося влучання з подальшим руйнуванням з 9 по 5 поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря, ще 28 врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває.

За іншими адресами:

  • загорілась обшивка даху будівлі та ліфтова шахта;
  • часткове руйнування даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі;
  • падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового будинку;
  • триває пошук потерпілих у 21-поверховому будинку, де зруйновано з 2 по 5 поверхи.

Дарницький район

На території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків уламки впали на рівні 4 поверху, в іншому - сталася пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також горить поруч розташований гаражний кооператив.

Фото: ліквідація наслідків нічної атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

За іншою адресою через влучання уламків у 30-поверховий будинок спалахнула пожежа з 23 по 25 поверхи.

Голосіївський район

Попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на локаціях. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, за оновленими даними мера Києва Віталія Кличка, наразі в столиці 24 постраждалих, 14 з них госпіталізували, серед них двоє дітей.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки на Київщину загинула людина, ще 10 отримали поранення.

Раніше в ЦПД пояснили, що масована атака на Київ має демонстративну мету - Росія намагається створити "картинку" для власного суспільства.

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