"Он со мной не разговаривает". Принц Гарри раскрыл правду об отношениях с отцом: что думает король

Герцог Сассекский принц Гарри дал сенсационное интервью после проигрыша в суде по делу о личной безопасности. Он открыто рассказал о напряженных отношениях с королевской семьей и изъявил желание помириться с родными.

Что известно о суде и почему Гарри не видит будущего, где они с Меган возвращаются на его родину - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Гарри опустошен проигрышем судебного процесса по его безопасности в Великобритании. Именно поэтому он не видит будущего, где Меган и его дети могут приехать в родную для него гавань. Он также отметил, что отец, король Чарльз III, мог повлиять на ситуацию.

"Довольно грустно, что я не смогу показать детям свою Родину. В руках моего отца есть много контроля и возможностей. Все это дело можно было бы решить через него. Необязательно вмешавшись, а просто отступив, позволив экспертам делать то, что надо", - заявил он.

Принц Гарри сказал, что король не разговаривает с ним из-за дела с безопасностью, но он не хочет больше бороться и готов к примирению.

"Между мной и некоторыми членами семьи было немало разногласий. Эта ситуация, которая длится 5 лет, стала спорным вопросом. Конечно, некоторые представители семьи никогда не простят мне за то, что я написал книгу. Конечно, они никогда не простят мне многие вещи. Но я был бы рад помириться с семьей. Нет смысла продолжать ссориться. Жизнь бесценна. Я не знаю, сколько осталось моему отцу. Он не разговаривает со мной из-за этого дела с охраной. Но было бы хорошо помириться", - сказал он.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Что известно о судебном деле принца Гарри

Исполнительный комитет по защите королевской семьи и публичных деятелей лишил Гарри и Меган права на государственную охрану, финансируемую налогоплательщиками. Все это произошло после того, как супруги сложили свои королевские обязанности в 2020 году.

Принц Гарри был не согласен с таким решением, объясняя, что он и его семья все еще остаются под угрозой в Великобритании. Он инициировал несколько судебных исков против британского правительства с требованием пересмотреть решение. По словам герцога Сассекского, таким образом королевская семья якобы хотела оставить его во дворце.

"Посмотрите на риски, на угрозу, на последствия, если что-то произойдет со мной, моей женой или внуками моего отца. Если что-то произойдет с ними, посмотрите, на ком будет лежать ответственность", - подчеркнул принц.

Теперь безопасно вернуться в Великобританию он может только по приглашению королевской семьи, поскольку при таких обстоятельствах он получит достаточную охрану.



Что ответили в Букингемском дворце

Отвечая на заявления Гарри, представитель монаршей семьи поддержал решение суда.

"Все эти вопросы неоднократно и тщательно рассматривали суды, и в каждом случае был сделан один и тот же вывод", - отметил он.

Друг короля Чарльза III заявил, что для монарха было бы "конституционно неправильно" участвовать в апелляции, которая бы восстановила безопасность герцога Сассекского, финансируемую государством.

"То, что разочаровало и расстроило его на более личном уровне, - это то, что герцог не уважает этот принцип", - сказал он.