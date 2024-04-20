"Він самодостатня доросла людина". Катерина Кухар прокоментувала стосунки з чоловіком

Суддя шоу" Танці з зірками", балерина Катерина Кухар, сказала, що думає стосовно слів артиста балету Олександра Стоянова про те, що він не хоче відмовлятися від російської культури в балеті. Також вона прокоментувала стосунки з ним.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар знаменитості NV .

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Вже не перший місяць мережею ходять чутки про розлучення Кухар і Стоянова. Да і саме подружжя неодноразово підігрівало ці плітки.

Катерина поки не прокоментувала зміни в особистому житті, однак зазначила, що вони з Олександром "йдуть різними шляхами".

"Я не буду за Олександра коментувати його діяльність. Ніколи не радила йому нічого по роботі, він самодостатня доросла людина й завжди робить так, як вважає за потрібне. Й тим паче зараз, ми йдемо різними шляхами. Водночас треба відзначити, Стоянов єдиний продюсер, хто зараз усьому світу показує балет Лісова пісня на трьох континентах", - сказала прима-балерина.

Катерина Кухар з Олександром Стояновим (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, нещодавно Стоянов вкотре натякнув на розлучення з дружиною. Це випливло, коли він оскандалився через використання російської музики у виставах.

Як відомо, його компанія Grand Kyiv Ballet у Німеччині анонсувала виставу "Лебедине озеро", музику до якої написав росіянин Петро Чайковський.

Згодом у своєму Instagram артист наголосив, що не бачить нічого поганого в цьому. Також чоловік назвав Катерину, яка не підтримала його, не дружиною, а "матір'ю своїх дітей".