Чоловік Катерини Кухар натякнув на їхнє розлучення і потрапив у гучний скандал через російську культуру

Чоловік народної артистки України Катерини Кухар, артист балету Олександр Стоянов, підігрів чутки про розлучення з дружиною. Це випливло після того, як він потрапив у гучний скандал через просування російської культури у виставах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колишнього прем'єра Національної опери.

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Нещодавно балерина Христина Шишпор, яка є колегою Стоянова, висловила невдоволення тим, що деякі артисти, представляючись співробітниками Національної опери України, виступають під музику російських класичних композиторів.

Христина Шишпор (фото: instagram.com/shyshpor_official)

Слід зазначити, що сам театр відмовився від виконання російських творів із початком повномасштабної війни.

Шишпор не стала розкривати імена цих артистів, але звинуватила їх у тому, що вони є пропагандистами культури країни-окупанта.

Пізніше стало відомо, що балерина мала на увазі чоловіка Катерини Кухар.

Так, компанія Стоянова Grand Kyiv Ballet анонсувала у Німеччині виставу "Лебедине озеро", музику до якої написав росіянин Петро Чайковський.

Grand Kyiv Ballet анонусвали виставу "Лебедине озеро" (фото: instagram.com/shyshpor_official)

Згодом Олександр відреагував на закиди стосовно просування культури країни-агресорки, зазначивши, що не бачить у цьому нічого негативного.

Він також звернувся до Катерини, яка не підтримала його, називаючи її не своєю дружиною, а "матір'ю своїх дітей".

"У мене з матір'ю моїх дітей Катериною Кухар є велика й важка дискусія стосовно того, чи можуть українські артисти виконувати "Лебедине озеро". На підтримку своєї позиції я використовую слова народної артистки України, балерини Наталії", - сказав чоловік.

Олександр Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_oleksandr)

"Цитата: "Існує величезна різниця між походженням балету і його постановкою. Неправильно називати російськими балети, на які в кожного театру у світі вже десятки років є по дві-три власні редакції. У нашому театрі ми маємо дві версії "Лебединого озера" - Ковтуна та Шекери", - додав він.

Це, каже Стоянов, "українські балетмейстери, які віддали роки свого життя, щоб прославити саме нашу культуру".

Нагадаємо, чутки про розлучення зіркової балетної пари стали ширитись з жовтня минулого року.

Катерина зробила неоднозначний допис в Instagram, де натякнула на негаразди у стосунках з чоловіком.