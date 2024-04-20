"Ніхто не висвітлює сварки". Блогерка Самбурська вперше розкрила подробиці розлучення з чоловіком
Відома франківська блогерка-мільйонниця Таня Самбурська, яка у серпні минулого року оголосила про розлучення з чоловіком Ігорем після дев’яти років стосунків, вперше озвучила причини цього рішення.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю інфлюенсерки у подкасті Аніти Соловей.
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Після того, як Самбурська повідомила фоловерам про розрив з коханим, на неї посипалася хвиля хейту, адже до цього блогерка показувала у соцмережах лише "казкове життя" і навіть не натякала на проблеми у шлюбі.
Зі слів Тані, вона "не хотіла транслювати негативні моменти, оскільки, люди, які тебе слухають, вбирають і запамʼятовують все, що ти говориш".
Таня Самбурська з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/__samburska)
"Водночас я розумію, що могла допомогти комусь, розказавши про нашу сварку, як ми вийшли з цього конфлікту, які висновки зробили, але я розумію, що як тільки розповім про це, одразу зʼявиться безліч відео по типу "Самбурська посварилась з своїм чоловіком через те, чи інше". До того ж, як і всі люди, я не хотіла ні себе, ні Ігора показувати з негативної сторони", - поділилася зірка.
Також вона назвала ще одну причину, через яку не розповідала про сварки.
Таня Самбурська з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/__samburska)
"Це те, що ти не завжди адекватно оцінюєш ситуацію, і можеш наговорити зайвого на емоціях, і бути переконаною, що ти права, і вже коли пройде певний час, ти починаєш розуміти що і ти теж винна в тій чи іншій сварці", - зізналася Самбурська.
"Я розуміла, що зараз я розповім про це, і люди зроблять висновок, що Ігор поганий, чи я погана, а через певний час в нас все зміниться і ми знову будемо щасливі, обійматись, цілуватись, а хтось буде писати, що ти ж тільки з ним посварилась. Саме тому, ніхто й не висвітлює сварки", - додала інфлюенсерка.
Коротка біографія Тані Самбурської
Самбурська є блогеркою з багатомільйонною аудиторією з Івано-Франківська. Вона відкрита зі своїми підписниками, ділиться своїми думками і не соромиться публікувати знімки без макіяжу.
24-річна дівчина успішно керує не тільки своїм Instagram-акаунтом, а й власним бізнесом. У віці 18 років вона заснувала свою студію краси.
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