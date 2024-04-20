"Он самодостаточный взрослый человек". Екатерина Кухар прокомментировала отношения с мужем

Судья шоу "Танці з зірками", балерина Екатерина Кухар, сказала, что думает по поводу слов артиста балета Александра Стоянова о том, что он не хочет отказываться от русской культуры в балете. Также она прокомментировала отношения с ним.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий знаменитости NV .

Подробности

Уже не первый месяц в сети ходят слухи о разводе Кухар и Стоянова. Да и сами супруги неоднократно подогревали эти сплетни.

Екатерина пока не прокомментировала изменения в личной жизни, однако отметила, что они с Александром "идут разными путями".

"Я не буду за Александра комментировать его деятельность. Никогда не советовала ему ничего по работе, он самодостаточный взрослый человек и всегда делает так, как считает нужным. И тем более сейчас, мы идем разными путями. В то же время надо отметить, Стоянов единственный продюсер, кто сейчас всему миру показывает балет Лесная песня на трех континентах", - сказала прима-балерина.

Екатерина Повар с Александром Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, недавно Стоянов в очередной раз намекнул на развод с женой. Это всплыло, когда он оскандалился из-за использования русской музыки в спектаклях.

Как известно, его компания Grand Kyiv Ballet в Германии анонсировала спектакль "Лебединое озеро", музыку к которому написал россиянин Петр Чайковский.

Впоследствии в своем Instagram артист отметил, что не видит ничего плохого в этом. Также мужчина назвал Екатерину, которая не поддержала его, не женой, а "матерью своих детей".